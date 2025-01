Tegoroczne ceny faworków rozgrzewają do czerwoności . Trudno się dziwić - bez słodkiego chrustu trudno wyobrazić sobie czas karnawału. Przed tłustym czwartkiem równie elektryzująco działają też doniesienia o cenach pączków. W cukierniach możemy zapłacić 20 zł za sztukę. Na niższe ceny możemy liczyć w dyskontach, gdzie za sztukę zapłacimy do 3 zł.

Jak wyglądają ceny w innych cukierniach? Znaczącej różnicy nie ma. Kilogram faworków kosztuje 150 zł (w ofercie jednej z cukierni za 0,25 kg zapłacimy ok. 37,5 zł). Można znaleźć również tańsze propozycje, w których za kilogram słodkiego chrustu zapłacimy w tym roku 124,95 zł.

Wszystkie składniki powinny mieć pokojową temperaturę. Dodatkowo należy przygotować ok. 600 g smalcu lub oleju do smażenia i cukier puder do posypania.