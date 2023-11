Wracasz do domu? Nie zapomnij o zakupach!

Aura bywa niespodziewana i nie ma z tym faktem dyskutować. Dlatego jeśli jest mróz, nie wolno zapominać o produktach spożywczych, które trzeba niezwłocznie wziąć ze sobą do domu. Dlaczego? Część z nich taka jak nabiał mogą nie nadawać się do spożycia zaraz po odmrożeniu, jeśli zostaną zbyt długo w samochodzie. Nie wolno zostawiać również puszkowanych konserw oraz produktów szczelnie zamkniętych słoikach. Siarczysty mróz powoduję, że zawartość zamarza i zwiększa swoją objętość. A to może niechybnie doprowadzić do rozszczelniania opakowań i wypłynięcia zawartości na zewnątrz. Wtedy np. cała tapicerka może nadawać się do prania.

Napoje gazowane? Na nie też uważaj!

Trzymanie w samochodzie napojów, kiedy na zewnątrz jest mróz, nie jest dobrym pomysłem. Tutaj chodzi już nawet nie tylko o napoje niegazowane, które mogą zamarznąć, zniszczyć butelkę i po rozmrożeniu ubrudzić wnętrze pojazdu. Gorzej, kiedy zostawimy przez mroźną noc napoje niegazowane. Nawet jeśli butelka bądź puszka nie ulegnie rozszczelnieniu, to rano gazowany napój może po prostu wybuchnąć. Lepiej nie igrać z losem i dmuchać na zimne.

Elektronika. Możesz ją zniszczyć!

Zdjęcie Smartfon zostawiony w samochodzie? Mróz może skrócić jego żywotność / 123RF/PICSEL

Obecnie prawie wszyscy mają pod ręką smartfon albo telefon komórkowy, a ludzie dojeżdżający do pracy w biurze wożą ze sobą laptopy. Jeśli wracamy do domu, to nie zostawiajmy w roztargnieniu elektroniki w samochodzie. Nie dość, że czynimy okazję dla złodzieja, ale mróz wpływa niekorzystnie na urządzenia co najmniej z dwóch względów. Po pierwsze, ujemne temperatury skracają żywotność nie tylko baterii, ale także urządzenia. Po drugie, jeśli uruchomimy "zamrożony" sprzęt, to może ulec uszkodzeniu.

Instrumenty muzyczne? Z grania mogą być nici!

Odwozimy nasze pociechy do szkoły muzycznej, a po powrocie do domu instrument zostaje w samochodzie? Lepiej zmieńmy swoje przyzwyczajenia, zwłaszcza wtedy, gdy są wykonane z drewna. Otóż temu materiałowi nie sprzyjają różnice temperatur, ponieważ wtedy mogą pojawić się odpryski na ich lakierowanej strukturze, a z czasem także doprowadzać do rozklejenia wrażliwych części instrumentu.

Leki? Mogą później stracić właściwości

Wracaliśmy po pracy do domu, a przy okazji zaszliśmy do apteki po leki? Warto pamiętać, by zabrać je do domu, a nie zostawiać w zimnym samochodzie. Wszystko dlatego, że ujemne temperatury mogą osłabić ich działanie, a później nie będą skuteczne wtedy, kiedy naprawdę będą nam potrzebne.

