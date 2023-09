Funkcja w telefonie, o której nie każdy wie. Działa jak tama na wścibskich telemarketerów

Oprac.: Łukasz Piątek Porady

Napastliwe i ponawiające się telefony od telemarketerów, to już prawdziwa plaga. Rozwój technologii doprowadził już nawet do tego, że w wielu przypadkach po drugiej stronie słuchawki mamy do czynienia z botem, a nie człowiekiem. Na szczęście użytkownicy smartfonów z systemem Android mają teraz skuteczną broń do walki z uciążliwymi połączeniami.

Zdjęcie Połączenia od telemarketerów to prawdziwa plaga ostatnich lat / 123RF/PICSEL