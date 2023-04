Czym jest fonoholizm? Nadmierne używanie telefonu może prowadzić do otyłości. Dietetyczka wyjaśnia

Spis treści: 01 Czym jest fonoholizm i jak się objawia?

02 Jak nadmierne użytkowanie telefonu wpływa na nasze ciało? Dietetyczka wyjaśnia

03 Dlaczego nie powinniśmy używać telefonu podczas spożywania posiłku? Specjalistka ds. dietetyki tłumaczy

04 Badania dotyczące fonoholizmu. Nałóg doprowadza do poważnych zmian w mózgu

05 Gdzie szukać pomocy?

Czym jest fonoholizm i jak się objawia?

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu, które negatywnie wpływa na zdrowie, pracę, zainteresowania, czy relacje międzyludzkie człowieka. Ten nałóg charakteryzuje się brakiem kontroli nad używaniem urządzenia mobilnego, a osoby, które się z nim zmagają, odczuwają ciągłą potrzebę posiadania go przy sobie. Portal gov.pl wyróżnia 3 rodzaje uzależnienia od telefonu:

fonoholizm - uzależnienie od telefonu komórkowego,

- uzależnienie od telefonu komórkowego, nomofobia - lęk przed brakiem telefonu,

phubbing - skupienie uwagi na telefonie kosztem kontaktu z ludźmi.

Jednak w jaki sposób możemy rozpoznać, że któryś z problemów nas dotyczy? Przecież korzystamy z telefonu każdego dnia, czy to w celach rozrywkowych, czy też zawodowych. Rzeczywiście, jest to trudne do zdiagnozowania, ale fakt, że lubimy scrollować TikToka godzinami, nie sprawia, że jesteśmy nałogowcami. Stajemy się nimi, gdy zaczynamy poświęcać coraz to więcej czasu na korzystanie ze smartfona i zaczyna to mieć negatywny wpływ na pewne aspekty naszego życia. Osoby uzależnione wolą używać telefonu kosztem innych czynności. Istnieje wiele objawów fonoholizmu, a oto główne z nich:

intensywna potrzeba używania telefonu , ciągłego przeprowadzania rozmów oraz wysyłania wiadomości,

, ciągłego przeprowadzania rozmów oraz wysyłania wiadomości, natychmiastowe odpowiadanie na wiadomości,

ciągłe myślenie o korzystaniu z urządzenia mobilnego,

problemy finansowe wywołane używaniem smartfona,

bóle głowy, bezsenność, słaba koncentracja,

utrata zainteresowania dotychczasowymi zajęciami, pracą i kontaktami z bliskimi,

uczucie omijania nas informacji z mediów społecznościowych,

posiadanie telefonu przy sobie przy każdej możliwej czynności,

przy sobie przy każdej możliwej czynności, niepokój związany z brakiem urządzenia mobilnego.

Zdjęcie Osoby uzależnione wolą używać telefonu kosztem innych czynności, np. relacji międzyludzkich. / 123RF/PICSEL

Jak nadmierne użytkowanie telefonu wpływa na nasze ciało? Dietetyczka wyjaśnia

Fonoholizm nie wpływa wyłącznie na psychikę, ale również na ciało i może objawiać się na wiele sposobów. Na jakie zagrożenia w związku z nadmiernym użytkowaniem telefonu możemy być narażeni? Licencjonowana dietetyczka, Wiktoria Kohut wyjaśnia, że istnieje coraz więcej dowodów na to, że ekspozycja na światło niebieskie (wytwarzane przez urządzenia elektryczne np. telefony) w godzinach wieczornych jest czynnikiem, który wpływa na masę ciała oraz stan zdrowia. Podkreśla, że głównym mechanizmem, który odpowiedzialny jest za wywoływanie zaburzeń metabolicznych, jest zmiana rytmów okołodobowych. Dodatkowo nadmierna ekspozycja na światło może również przyczyniać się do zwiększenie ryzyka rozwoju isulinooporności, która następnie może objawiać się między innymi napadami głodu i otyłością.

Ekspozycja na światło niebieskie w godzinach wieczornych znacząco podnosi poziom kortyzolu (hormon stresu) i obniża melatoninę, która została powiązana z kontrolą glukozy we krwi, oraz odgrywa kluczową rolę w centralnej regulacji apetytu. tłumaczy specjalistka ds. dietetyki Wiktoria Kohut

Dietetyczka podkreśla, że zbyt częste korzystanie z telefonu reguluje stężenie hormonów, takich jak grelina (hormon głodu) oraz leptyna (hormon sytości), które są odpowiedzialne za pobór pokarmów.

Zdjęcie Ekspozycja na światło niebieskie w godzinach wieczornych jest czynnikiem, który wpływa na masę ciała oraz stan zdrowia. / 123RF/PICSEL

Dlaczego nie powinniśmy używać telefonu podczas spożywania posiłku? Specjalistka ds. dietetyki tłumaczy

Specjalista ds. dietetyki twierdzi, że nadmierne korzystanie z telefonu podczas spożywania posiłku powoduje brak skupienia na dokładnym przeżywaniu i tozdrabnianiu, co zaburza regulację subiektywnego odczuwania sytości. Podkreśla, że jedzenie w pośpiechu predysponuje do konsumpcji większej ilości jedzenia. Może to przyczynić się do nieprawidłowego metabolizmu składników odżywaczych, zaburzenia wchłaniania pokarmów oraz potencjalnego rozwoju nadwagi i otyłości.

Zdjęcie Podczas jedzenia nie powinniśmy używać telefonu / 123RF/PICSEL

Dietetyczka radzi, aby spożywanie pokarmu trwało minumum 15-30 minut i odbywało się bez ingerencji jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. Dodatkowo powinno odbywać się w miłej i spokojnej atmosferze.

Badania dotyczące fonoholizmu. Nałóg doprowadza do poważnych zmian w mózgu

W Niemczech przeprowadzono badania dotyczące skutków fonoholizmu. Psychiatrzy z uniwersytetu w Heidelberdze przebadali 22 osoby, u których zdiagnozowano uzależnienie od telefonu. Badanie wykazało, że ma ono wpływ na kształt oraz wielkość mózgu. Dodatkowo rezonans magnetyczny potwierdził obniżoną aktywność mózgu w konkretnych rejonach osób badanych. Ponadto podobne zmiany zauważono również u osób cierpiących na uzależnienie od narkotyków. Fonoholizm wpłynął u nich na ubytek istoty szarej, czyli podstawowej tkanki budującej układ nerwowy, odpowiedzialnej za kontrolę mięśni, wzrok, słuch czy też emocje.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli uważasz, że ty lub ktoś z twoich bliskich zmaga się z fonoholizmem, to warto poszukać pomocy u specjalisty. Pod tymi numerami możesz uzyskać bezpłatną anonimową poradę oraz pomoc:

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny całą dobę)

800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci (pon - pt. 12:00 - 15:00)

801 889 880 - telefon zaufania doradzający w temacie uzależnienia behawioralnego (pon. - niedz. 17:00 - 22:00)

