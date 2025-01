W lipcu 2017 r. wdrożono Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) , który obowiązuje na terenie całej Polski. W związku z tym, jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje plus odpady zmieszane :

szkło (kolor zielony) - jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się szkło bezbarwne (kolor biały), szkło kolorowe (kolor zielony),

Ponadto gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów, a pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania .

I to tyle, gdy mowa o teorii, bowiem w praktyce segregowanie odpadów jest dla wielu osób problematyczne. Nie chodzi nawet o brak chęci segregowania śmieci, ale niedostateczną wiedzę w tym zakresie. Zdarzają się sytuacje, kiedy wydaje nam się, że dana rzecz z powodzeniem może być wyrzucona jednakowo np. do kontenera z przeznaczeniem na odpady zmieszane, jak i do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.