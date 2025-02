Żeliwne, ceramiczne, emaliowane, stalowe, szklane czy posiadające powłokę teflonową - rodzajów garnków jest mnóstwo, ale jak z niemal każdą rzeczą - bywają lepszej i gorszej jakości. To z kolei często związane jest z ceną, bowiem "zwykły" garnek możemy kupić już za 20-30 zł, ale na rynku oferowane są również takie, które kosztują kilkaset złotych.

Bez względu na to, którego producenta garnek wybierzemy, chcąc wydłużyć jego zdatność do użytku, powinniśmy o niego regularnie dbać. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy pomimo naszych chęci i starań, garnek nadaje się wyłącznie do wyrzucenia, bowiem odchodzi od niego powłoka lub niemiłosiernie się przypala np. podczas gotowania zupy.

Kiedy wymienić garnek?

Powinniśmy pamiętać, że uszkodzony garnek może nie tylko negatywnie wpływać na smak przygotowywanych w nim posiłków, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. W związku z tym warto przyjrzeć się takim naczyniom i ocenić, czy nie powinniśmy zrezygnować z ich używania.

W przypadku garnków z powłokową teflonową istotne jest sprawdzenie, czy nie została ona porysowana lub co gorsze - czy nie zawiera dużych ubytków teflonu. Łuszcząca się powierzchnia teflonowa może uwalniać szkodliwe dla zdrowia substancje, a ponadto taki garnek nie będzie spełniał swojej funkcji, bowiem teflon powinien charakteryzować się właściwościami nieprzywierającymi.

Pod żadnym pozorem nie powinniśmy używać garnków, w których widoczne są ogniska korozji. Rdza, która np. widoczna wewnątrz garnka, czyli w części, która ma styczność z żywnością, również jest niebezpieczna dla zdrowia.

Garnki, na których widoczne są oznaki przypalenia, czy to resztek jedzenia, czy też samego materiału, z którego zostały wykonane, czasami można "uratować" przed wyrzuceniem, starając się wyczyścić tego typu nalot za pomocą dedykowanych detergentów. Niestety duże przypalenie, którego nie da się usunąć, może sprawiać, że przygotowywane potrawy będą niesmaczne i niezdrowe.

Przypalony garnek można "uratować" za pomocą dedykowanych detergentów, ale nie zawsze to się udaje 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucić zużyte garnki?

Jeśli posiadamy garnek, którego używanie jest niemożliwe, ponieważ zagraża naszemu zdrowiu, pojawia się pytanie, gdzie należy go wyrzucić. Niezdatne do użytku garnki aluminiowe powinny trafić do żółtego kontenera na odpady metalowe i tworzywa sztuczne.

Tak samo należy postąpić w przypadku wyrzucania garnka ze stali nierdzewnej i garnka stalowego. Nawet jeśli posiadają one "rączki" wykonane z plastiku lub innego tworzywa, ich miejsce jest w żółtym kontenerze.

A co w przypadku garnków emaliowanych? Mimo posiadania powłoki z masy emalierskiej takie garnki także wyrzucamy do kontenera na odpady metalowe i tworzywa sztuczne. Natomiast naczynia wykonane ze szkła żaroodpornego nie są poddawane recyklingowi, dlatego powinny trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to również garnków z powłoką teflonową.