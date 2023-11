Nie wiesz, gdzie wyrzucić tubkę po maści? Odpowiedź nie jest oczywista

Dziś segregacja odpadów to nasza codzienność, jednak wciąż niektóre jej zasady bywają dla nas niejasne i kłopotliwe. Wątpliwości budzą m.in. opakowania po dezodorantach, czy też przeterminowane leki. Do tej listy dochodzą również puste tubki po maściach. Do jakiego pojemnika powinny one trafić?

Zdjęcie Gdzie wyrzucić tubkę po maści / 123RF/PICSEL