Rzeżucha, która na wiosnę gości w naszych domach, to tak naprawdę pieprzyca siewna. Prawdziwa rzeżucha należy do roślin z rodziny kapustowatych. Najczęściej wysiewamy ją tuż przed nastaniem Wielkanocy. Roślina ma jednak nie tylko walory ozdobne, ale jest również cennym źródłem witamin i składników odżywczych. Do tego ma małe wymagania co do uprawy i rośnie w trybie ekspresowym.

Może rosnąć nawet bez ziemi. Wystarczy, że posiejemy ją na mokrej ligninie lub wacie. Jedynym warunkiem jest jednak temperatura - rzeżucha kiełkuje w temperaturze co najmniej 20 st. C. Jeśli w pomieszczeniu będzie chłodniej, będzie rosła powoli i plony mogą nie być aż tak obfite.

Chociaż rzeżucha kojarzy się z wiosną, to tak naprawdę można ją siać przez cały rok. Najlepszym stanowiskiem będzie wówczas parapet. Z kolei na balkonie i w ogrodzie rzeżuchę sieje się od czerwca do połowy sierpnia, czyli w trakcie najcieplejszych miesięcy.

Tak wygląda uprawa rzeżuchy w pigułce. Warto jednak zadbać o kilka kwestii, dzięki którym roślina wyda obfite plony.

Rzeżucha szybko rośnie i ma wiele cennych dla zdrowia właściwości 123RF/PICSEL

Zastosuj proste triki, a wyda obfite plony. Tak zadbasz o rzeżuchę w domu

Nim wysiejesz nasiona na watę lub ligninę, mocz je w przegotowanej, filtrowanej i ostudzonej wodzie przez ok. 2 godziny. Dzięki temu staną się lepkie i zyskają żelową otoczkę. Prosty trik pomoże przyspieszyć kiełkowanie. Dobrze jest zadbać również o odpowiednie naczynie - w przypadku rzeżuchy najkorzystniejsze będzie takie o płaskim dnie. Wystarczy salaterka, talerz a nawet podstawka pod doniczkę.

Nasiona na przygotowane wcześniej podłoże należy rozkładać równomiernie po całej powierzchni. Warto zadbać o to, by pojedyncze nasionka na siebie nie nachodziły.

Rzeżuchy nie trzeba nawozić, ponieważ do wzrostu w zupełności wystarczą zawarte w wodzie składniki. Możemy dwa razy dziennie spryskać materiał wodą, by był delikatnie wilgotny.

Roślinę najlepiej ustawić na słonecznym parapecie. Gdy siewki będą osiągną wysokość ok. 3 cm, należy zrezygnować ze zraszania. Czynność trzeba zastąpić podlewaniem bezpośrednio do podłoża. Rzeżucha nie może jednak stać w wodzie - doprowadzi to do namnażania się pleśni i szybkiego gnicia.

Plony można zbierać już nawet po 5-7 dniach. Gdy łodygi osiągną ok. 10 cm należy je przyciąć jak najniżej.

Rzeżucha najlepiej smakuje wiosną 123RF/PICSEL

Rzeżucha: dlaczego jest tak zdrowa? Najważniejsze właściwości

Rzeżucha to nie tylko nieodłączny element wielkanocnego stołu. W medycynie ludowej była od lat wykorzystywana w leczeniu owrzodzeń skóry czy pasożytów jelit. Roślina zawiera witaminę K, wapń i mangan, dlatego będzie świetnym uzupełnieniem diety u osób chorych na osteoporozę. Rzeżucha zawiera również jod, który jest pomocny przy niedoczynności tarczycy. Roślina jest również źródłem chromu, który wspomaga prawidłową pracę trzustki. Co więcej, pomaga również obniżyć poziom cukru we krwi i może być sprzymierzeńcem w odchudzaniu.

Rzeżucha słynie z pikantnego smaku i charakterystycznego aromatu, dlatego nadaje potrawom odpowiednią wyrazistość. Warto dodawać ją do kanapek, surówek, sałatek, jajecznicy i jajek na twardo. Świetnie sprawdzi się również w duecie z twarożkiem i delikatnym serem. Chociaż rzeżucha jest bardzo zdrowa, to i w jej przypadku dobrze jest zachować umiar. Najlepiej nie spożywać więcej niż trzy łyżeczki dziennie.

