Spis treści: 01 Co zawiera gęsi smalec? Wyjątkowe bogactwo tłuszczu

02 Na co stosować gęsi smalec? Idealny na przeziębienie

03 Gęsi smalec na obrzęki i stany zapalne stawów

Co zawiera gęsi smalec? Wyjątkowe bogactwo tłuszczu

Gęsi smalec stosowany jest od lat nie tylko w polskiej kuchni, ale także w domowym leczeniu. Okazuje się, że tłuszcz pozyskiwany z gęsiny jest niezwykle bogaty w witaminy i minerały.

Smalec wytopiony z gęsiego sadła zawiera:

witaminy z grupy B

witaminy A, D, E

fosfor

magnez

żelazo

Już w kuchni staropolskiej znano i ceniono ten tłuszcz, a następnie zaczęto go wykorzystywać w leczeniu domowym. Na co więc stosować to smarowidło? Zobacz też: Gęsi smalec: właściwości i zastosowanie

Na co stosować gęsi smalec? Idealny na przeziębienie

Zdjęcie Smalec z gęsi nasze prababki stosowały już lata temu na objawy przeziębienia / 123RF/PICSEL

Gęsi smalec stosuje się przede wszystkim na przeziębienie. W okresie jesienno-zimowym jednym z domowych sposobów na przeziębienie jest właśnie gęsi smalec.

Ląduje codziennie na twojej kanapce? Zanim kupisz, zastanów się dwa razy Nasze prababcie stosowały ten specyfik na kaszel i katar. Wystarczy rozpuścić smalec gęsi z miodem w gorącym mleku i należy wypić miksturę przed snem.

Istnieje także metoda nacierania tym tłuszczem klatki piersiowej i pleców, również przed snem tak jak apteczną maścią.

Ma to rozgrzać organizm i przynieść ulgę przy męczącym kaszlu. Tłuszcz ten ceniony jest we wspomagającej kuracji leczniczej w trakcie zapalenia płuc i oskrzeli. Oczywiście jest to tylko dodatkowa pomoc leczenia domowego, przy zastosowaniu odpowiednich leków zaleconych przez lekarza.

Zobacz też: Smalec z gęsi - wróg zmarszczek i złego cholesterolu

Gęsi smalec na obrzęki i stany zapalne stawów

Zdjęcie Tłuszcz z gęsiego sadła sprawdzi się także przy bolących stawach / 123RF/PICSEL

Okazuje się także, że smalec gęsi sprawdzić się może także przy bolesności stawów, stłuczeniach, czy obrzękach. Można nim wówczas smarować bolące miejsce podobnie jak plecy i klatkę piersiową podczas przeziębienia.

Zobacz też: Syrop z cebuli, gęsi smalec, okłady z kapusty. Babcine sposoby na zdrowie

Gęsi tłuszcz więc jest idealny do stosowania zarówno na zewnątrz, jak i od środka. Warto jednak pamiętać o tym, że smalec gęsi jest niezwykle kaloryczny, więc powinniśmy uważać z jego ilością stosowaną w kuchni.