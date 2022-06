Gołębie na balkonie

Gołębie uwielbiają zadomawiać się na balkonach, gdzie chętnie zakładają gniazda. Chcąc je usunąć, trzeba mieć na uwadze przepisy prawa. Zgodnie z nimi nie można pozbyć się gniazda, w którym znajdują się pisklęta.

Trzeba również pamiętać, że gołębie są objęte częściową ochroną. W związku z tym nie można ich umyślnie zabijać i okaleczać. Lepiej więc zapobiegać pojawieniu się gołębi na balkonie. Istnieje na to kilka prostych sposobów.

Jak uniknąć pojawienia się gołębi na balkonie?

By nie dopuścić do założenia przez gołębie gniazda, można zastosować siatkę. Koniecznie trzeba ją założyć, jak tylko zauważymy, że ptaki chętnie przebywają na naszym balkonie. Poprawnie założona skutecznie odetnie im do niego dostęp. Ważne, by regularnie sprawdzać, czy nie uległa zniszczeniu. Nawet najmniejsza dziura pozwoli gołębiom na przedostanie się do środka.

Gołębie uwielbiają zadomawiać się na balkonach, gdzie chętnie zakładają gniazda

Poza tym warto zamontować na balustradzie atrapę drapieżnego ptaka oraz kolorowe ozdoby np. małe, dziecięce wiatraczki, a nawet reklamówki. Powinno to skutecznie zniechęcić gołębie do przesiadywania na balkonie.

Gołębie można odstraszyć za pomocą pewnych zapachów. Przede wszystkim nie znoszą naftaliny, a na rynku są dostępne przeróżne preparaty, którymi można spryskać balkon.

Wiele osób chcąc odpędzić gołębie z balkonu, montuje na balustradzie kolce. W takim przypadku trzeba mieć na uwadze, że można stosować tylko te z gumowymi i sylikonowymi nakładkami lub tępymi końcówkami. Wszystko po to, by jedynie odstraszyć gołębie, a nie je okaleczyć.

