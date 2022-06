Komary to tak naprawdę cała duża rodzina owadów z rzędu muchówek, w której wyróżniamy aż 3,5 tys. gatunków! Najbardziej groźne są samice, wysysające krew zwierząt stałocieplnych, która jest im niezbędna do powstania jaj w jajnikach. Komarzyce nie gryzą nas więc z czystej złośliwości, ale dlatego, by rozmnożyć się i przetrwać. Samce żywią się natomiast nektarem kwiatów.

Samice komarów wabi dwutlenek węgla w wydychanym powietrzu oraz zapach potu, udowodniono także, że najbardziej narażeni na ich ukąszenia są młodzi mężczyźni, dzieci, ale także kobiety w okresie owulacji.

Choć komary postrzegane są przez większość z nas jako szkodniki, przenoszące dodatkowo groźne choroby (np. malarię, dengę czy żółtą febrę), to leśnicy przypominają, że są też pożyteczne. Małymi larwami komarów, które składane są w wodzie żywią się ryby oraz płazy, a dorosłymi osobnikami ptaki oraz ssaki.

Nikt jednak nie zaprzeczy, że komary potrafią zakłócić relaks na świeżym powietrzu, a swędzące i często trudno gojące się rany po ich ugryzieniach nie należą do estetycznych. Większość z nas zna sposoby na radzenie sobie z tymi uciążliwymi owadami - gotowe płyny, pachnące kulki, opaski na rękę czy aerozole to tylko część produktów, które pomogą nam odstraszyć komary i uchronić się przed ich atakiem.

Warto pamiętać jednak także o naturalnych sposobach, które poleca grupa szczególnie narażona na atak komarów - leśnicy. Są one naturalne, pozbawione chemii i naprawdę działają!

Leśnicy zdradzają swoje sposoby na komary. Naprawdę działają!

Rośliny, które odstraszają komary

By skutecznie przegonić komary z ogródka, działki lub tarasu, wystarczy posadzić kilka roślin, których te owady wyjątkowo nie lubią. Na ich niechlubnej liście znajdziemy:

miętę

kocimiętkę

rozmaryn

komarzycę

Doniczki z tymi roślinami warto postawić także na balkonie i w okolicy okien.

Olejki, które skutecznie odstraszają komary

Z atakiem nieproszonych gości dobrze poradzą sobie także olejki eteryczne. Istnieją zapachy, których komary szczególnie nie lubią i trzymają się od nich z daleka. Na tej liście znajdują się:

wanilia

lawenda

mięta

eukaliptus

Wystarczy wlać olejki do dyfuzora i ustawić go na parapecie lub rozpuścić kilka kropel w wodzie, a powstałą mieszankę wlać do atomizera i spryskać nią firany i zasłony.

W tym miejscu warto dodać, że olejki eteryczne to całkowicie bezpieczne produkty, które możemy nakładać także na ciało. Olejkiem waniliowym możemy więc posmarować się przed wyjściem do ogrodu - komary na pewno będą się wtedy trzymać na dystans!

