Goździki mogą kwitnąć do listopada. Zdradzamy świetny sposób

Czemu goździki nie kwitną?

Zanim przejdziemy do tego, jak sprawić, aby goździki kwitły przez długi czas, warto zrozumieć, dlaczego mogą one nie wypuścić kwiatów w ogóle. Niestety, czasem się to zdarza, a powodów jest kilka - począwszy od wybrania niewłaściwego stanowiska, aż po błędy w pielęgnacji.

Ale od początku - co sprawia, że goździki nie kwitną?

Źle wybrane stanowisko

Goździki potrzebują pełnego słońca, aby dobrze rosnąć i kwitnąć. Jeśli są posadzone w cieniu lub półcieniu, mogą nie kwitnąć tak obficie, a nawet wcale nie wypuścić pączków. Bezpośrednio z nasłonecznieniem związana jest temperatura. Goździki najlepiej kwitną w umiarkowanych temperaturach - ekstremalne upały lub przymrozki mogą zahamować ich kwitnienie.

Ważna jest też gleba, w której je sadzisz. Goździki preferują dobrze przepuszczalne, żyzne gleby. Ciężkie i gliniaste, które zatrzymują zbyt dużo wody, mogą znacznie utrudnić im wzrost.

Niewłaściwa pielęgnacja

Zarówno nadmiar, jak i niedobór wody mogą wpłynąć negatywnie na kwitnienie goździków. Zbyt mokre gleby mogą prowadzić do gnicia korzeni, podczas gdy zbyt suche warunki osłabiają roślinę i nie dostarczają jej odpowiedniej ilości składników odżywczych. Ich niedobór z kolei powoduje problemy z kwitnieniem, dlatego uzasadnione jest zastosowanie nawozu, który dostarcza potas, fosfor i azot.

Zadbaj też o przycinanie kwiatów. To popularny sposób ogrodników na to, aby pobudzić roślinę do wypuszczania pąków i kwitnienia.

Goździki mają piękne kwiaty i intensywny zapach 123RF/PICSEL

Co zrobić, żeby goździki długo kwitły?

Goździki cieszą oko tylko latem? Nic podobnego! Jeśli zastosujesz nasze wskazówki, te kwiaty będą obecne w ogrodzie aż do jesieni. Odpowiednio przygotuj się jednak do ich sadzenia i pielęgnowania.

Wybierz odpowiednie stanowisko - upewnij się, że sadzisz goździki w miejscu, które jest nasłonecznione przez co najmniej 6 godzin dziennie . Im więcej światła, tym lepiej dla kwiatów.

Przygotuj glebę - goździki preferują dobrze przepuszczalne, piaszczysto-gliniaste gleby o odczynie lekko zasadowym (pH 6.5-7.0) . Możesz poprawić strukturę gleby, dodając kompost lub torf.

Regularnie podlewaj goździki umiarkowaną ilością wody - upewnij się, że gleba jest wilgotna , ale nie mokra.

Stosuj nawozy - regularnie nawoź rośliny, stosując produkt o zrównoważonym składzie, zawierający azot, fosfor i potas . Możesz użyć nawozu rozpuszczalnego w wodzie lub granulatów, które będą stopniowo uwalniały składniki odżywcze.

Przycinaj i usuwaj przekwitłe kwiaty - to pobudza rośliny do produkcji nowych pąków kwiatowych. Przycinać należy również zbyt długie i niekształtne pędy, najlepiej ostrym sekatorem.

Chroń rośliny przed szkodnikami i chorobami - regularnie sprawdzaj rośliny pod kątem szkodników, takich jak mszyce, przędziorki czy ślimaki . W razie potrzeby zastosuj odpowiednie środki ochrony roślin,

Kontroluj temperaturę - w okresach chłodniejszych możesz użyć agrowłókniny do ochrony przed przymrozkami.

Pielęgnacja goździków domowych

Goździki można uprawiać nie tylko w ogrodzie, ale z powodzeniem także w warunkach domowych, w mieszkaniu czy na tarasie. W żadnym razie nie jest to ani skomplikowane, ani bardzo czasochłonne. Z tego też powodu kwiaty często wybierają osoby, które dopiero zaczynają swoją florystyczną przygodę.

Najważniejsze, aby pamiętać przy tym o regularnym podlewaniu. Utrzymuj podłoże kwiatów stale wilgotne, czyli podlewaj co 2-3 dni (latem, gdy jest gorąco, rób to częściej). Nie musisz nawozić kwiatów, choć w razie słabszego kwitnienia nie zaszkodzi aplikacja nawozu do roślin kwitnących. Utrzymanie kwitnienia jest możliwe również dzięki usuwaniu zwiędłych kwiatów czy uschniętych liści. Żeby goździki kwitły przez kilka sezonów, wczesną wiosną warto przesadzać je do nowej ziemi.

Przeczytaj także:

Tomasz Schuchardt o rodzinnej miejscowości: Miałem jakiś kompleks pochodzenia INTERIA.PL