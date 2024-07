Kluczem do zdrowego wzrostu i bujnego kwitnienia rośliny jest odpowiedni moment nawożenia hibiskusa. Przede wszystkim należy unikać nawożenia w okresach, kiedy roślina jest w stanie spoczynku, ponieważ może to prowadzić do poważnych problemów, takich jak żółknięcie liści czy nawet zgnilizna korzeni.



Po raz pierwszy w roku hibiskusa należy nawozić na początku wiosny, zanim roślina zacznie aktywnie rosnąć. Drugie nawożenie powinno odbyć się w połowie wiosny, tuż po pierwszej fali kwitnienia. Kolejną dawkę nawozu należy podać w środku lata. Zapewni to roślinie wsparcie na czas głównego okresu kwitnienia, który trwa od lata do jesieni.



Nawożenia hibiskusa należy unikać w okresie jesienno-zimowym, gdy roślina przechodzi w stan spoczynku. Może ono przynieść więcej szkody niż pożytku, doprowadzając do tzw. spalenia korzeni, czyli ich uszkodzenia przez nadmiar soli mineralnych zawartych w nawozie.



