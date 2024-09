Psotnik zakamarnik: rozpoznaj wroga

Psotniki zakamarnik, inaczej gryzek, to niewielki owad, który liczy sobie około 2 mm. Małe ciałko utrudnia jego prawidłową identyfikację, ale jeśli już go dojrzymy, możemy zauważyć jego perłowy kolor, nieproporcjonalnie dużą głowę, oraz czułki. W naturze występuje wiele gatunków tego szkodnika, które dodatkowo mogą mieć skrzydła, co ułatwia im przemieszczanie się. Psotniki zakamarniki występują masowo w środowisku naturalnym i żywią się martwą materią organiczną oraz pleśnią. Jeśli mamy w domu dogodne dla nich warunki, mogą zamieszkać w naszych czterech ścianach. Najczęściej chronią się tam, gdzie jest duża wilgotność powietrza oraz ciemność. Dlatego najczęściej bytują w piwnicach, ale nie pogardzą też mieszkaniem, zwłaszcza wtedy, kiedy jest zawilgocone.

Czy psotnik zakamarnik jest niebezpieczny?

Psotniki zakamarniki jedzą klej z tapet, niszczą książki i zanieczyszczają produkty sypkie

Na początku trzeba postawić sprawę jasno: psotnik zakamarnik nie gryzie i nie interesuje się człowiekiem. W domu zaś może wyrządzić szkody: lubuje się w zjadaniu klejów do tapet, książek, tapicerki oraz niektórych naturalnych tkanin, np. bawełny. Niestety, może także dobrać się do naszych zapasów. Podobnie jak mole spożywcze, obierają sobie za cel produkty sypkie: kaszę, mąkę płatki i inne, po czym zanieczyszczają je swoimi odchodami. Chociaż psotnik zakamarnik bezpośrednio nie wpływa na zdrowie człowieka, to może przyciągnąć ze sobą roztocza, a co za tym idzie, powodować lub wzmacniać alergie oraz nasilać ataki astmy. Dlatego walka ze szkodnikami powinna być priorytetem, jeśli chcemy zachować pełnię zdrowia.

Jak pozbyć się psotnika zakamarnika?

Gryzki można łatwo z domu usnąć, ale trzeba działać zdecydowanie

Jeśli mamy pewność, że w naszym domu pojawiły się gryzki, trzeba się ich pozbyć. Na samym początku powinniśmy znaleźć przyczynę, która zwabiła te drobne owady do naszego domu. Niezbędne jest zatem usunięcie wilgoci z pomieszczeń. Oczywiście, czasem wystarczy zadbać o lepszą wentylację w domu, ale gdy problem jest poważniejszy to trzeba powziąć zdecydowane kroki w tej kwestii. Drugą rzeczą, o jaką trzeba szczególnie zadbać, by usunąć psotniki zakamarniki, to regularne porządki i usuwanie na bieżąco kurzu, ponieważ owady mogą się tam również znajdować.

W usuwaniu psotników zakamarników pomocne są również środki owadobójcze, ale te często niekorzystnie oddziałują na ludzi, a zwłaszcza małe dzieci i seniorów. W takim wypadku również nie pozostajemy bezradni, bowiem można w łatwy sposób przygotować domowy środek usuwający owady. Wystarczy wymieszać ze sobą wodę, ocet oraz sok z cytryny i takim środkiem wymyć wszystkie powierzchnie w domu.