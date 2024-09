Rozpoznaj mole spożywcze

Mole spożywcze to po prostu ćmy, które żywią się pokarmem organicznym. Można łatwo je rozpoznać, ponieważ na skrzydłach o szarym kolorze widoczne są białe wzorki. Najczęściej fruwają w okolicach szafek kuchennych, ale także innych miejsc w domu. W ciągu dnia mogą przebywać w naszych spiżarniach i żywić się produktami sypkimi: kaszami, mąką, otrębami, ryżem, nasionami i orzechami, ale coraz częściej mogą również posilać się przyprawami oraz słodyczami. Mole spożywcze w produktach spożywczych składają odchody oraz jaja, z których wylęgają się larwy. Łatwo je zauważyć, choć są stosunkowo małe, ale wokół siebie budują małe pajęczynki, które oblepiają sypką żywność.

Jeśli mole spożywcze zaatakowały nasze zapasy, to nie możemy ich spożywać. Owady powodują, że szybko pleśnieje i musimy ją po prostu wyrzucić.

Jak zabezpieczyć się przed molami spożywczymi?

Skąd biorą się mole spożywcze?

Pajęczynka to znak rozpoznawczy, że w naszym jedzeniu zalęgły się mole

Zanim dowiemy się, jak pozbyć się moli spożywczych, trzeba sobie uświadomić, skąd się biorą. Oczywiście, zdarzają się przypadki, że możemy zakupić już w sklepie zainfekowaną żywność, a po przyniesieniu jej do kuchni, owady mają dogodne warunki do rozwoju. Owady te wykorzystują naszą nieuwagę - mogą dostać się do naszego domu przez otwarte okno, szczeliny w drzwiach wejściowych albo przez kratkę wentylacyjną w kuchni. Dlatego obecność moli spożywczych jest częstym zjawiskiem i w dużych skupiskach ludności występują nader często.

Jak pozbyć się moli spożywczych?

Mole spożywcze bardzo szybko się rozmnażają, dlatego walka z nimi bywa czasochłonna

Skoro już mamy pewność, że mole spożywcze są w naszym domu, trzeba pozbyć się po prostu produktów sypkich i wyrzucić je do kosza. Dodatkowo wszystkie półki i szafki kuchenne warto również zdezynfekować, aby mieć pewność, że nie znajdują się w nich ani larwy, ani jajeczka. Jak to wykonać? Wystarczy pół litra wody wymieszanej z taką samą ilością octu spirytusowego, ale ten środek można wzbogacić sokiem z cytrusów lub solidną porcją olejków eterycznych. Przygotowaną mieszanką trzeba teraz dokładnie wyczyścić powierzchnie i poczekać, aż wyschną.

Dopiero teraz możemy zabrać się za umieszczanie naszych zapasów z powrotem do spiżarni. Zamiast trzymać je "luzem", warto je przesypać do słoików albo innych pojemników wykonanych z grubego tworzywa. Niestety, cienki plastik, z którego są wykonane woreczki foliowe, nie zdaje egzaminu, ponieważ mole mogą go z łatwością przegryźć.

Jak uchronić się przed molami spożywczymi?

Dobrze przeszukaj kuchenne szafki. To tam kryją się mole spożywcze

Porządek oraz prewencja to skuteczne sposoby, aby uchronić się przed molami spożywczymi. Na początku warto zadbać o to, aby uszczelnić potencjalne drogi przedostawania się moli do domów. Ponadto trzeba na bieżąco robić przegląd produktów spożywczych w spiżarni oraz dbać o czystość w szafkach. Oczywiście, można również sięgnąć po domowe sposoby, a jednym z nich jest umieszczenie w kuchni baldachów kopru. Ten rodzaj bariery można także umiejscowić w pobliżu okien i drzwi, aby zapach kopru był zniechęcający dla moli.

Ale nie tylko koper jest dobry na mole. Można również sięgnąć po liście laurowe, skórki cytrusów, goździki albo ocet jabłkowy.