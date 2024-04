Karczownik ziemnowodny nazywany również polnikiem ziemnowodnym oraz szczurem wodnym , to gryzoń z rodziny chomikowatych, który żyje głównie na terenach podmokłych - brzegach rzek i jezior oraz na mokradłach.

Ssak może mieć długość ciała od ok. 12 do 25 cm, ale posiada także gruby, ok. 8-10 cm ogon. Jego gęste i miękkie futro jest zazwyczaj ubarwienia ciemnobrązowego, ale czasami także czarnego, natomiast brzuch karczownika może być szary lub jasnobrązowy.