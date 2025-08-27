Warszawa bez najważniejszej stacji kolejowej

Przez osiem dni podróżni nie będą mogli skorzystać z usług Warszawy Centralnej - kluczowego punktu na kolejowej mapie Polski. W tym okresie wszystkie składy przejeżdżające przez stolicę zostaną skierowane pięć kilometrów dalej, na stację Warszawa Gdańska.

Uzupełnimy elementy infrastruktury pod wyższą przepustowość, w związku z planowaną przebudową linii średnicowej

Dzięki modernizacji pociągi w przyszłości będą mogły dojeżdżać od strony odnowionej Warszawy Zachodniej, co znacząco poprawi funkcjonowanie całego węzła kolejowego.

Dla pasażerów oznacza to krótkoterminowe utrudnienia, jednak władze uspokajają, że nie będą one dotkliwe. Ruch zostanie płynnie przekierowany, a podróżni zyskają czas na zapoznanie się z alternatywnymi trasami i rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Modernizacja linii średnicowej do 2030 roku

Zamknięcie Warszawy Centralnej to tylko fragment ogromnej inwestycji, jaką jest przebudowa linii średnicowej - od Warszawy Zachodniej do Warszawy Wschodniej. To jedno z najbardziej kosztownych i skomplikowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce, którego koszt oszacowano na co najmniej osiem miliardów złotych.

Modernizacja obejmie zarówno tory, jak i elementy infrastruktury pasażerskiej. W jej ramach powstaną także dwa zupełnie nowe przystanki - Warszawa Solec oraz Warszawa Nowy Świat, które mają ułatwić komunikację mieszkańcom i turystom.

Prace potrwają do 2030 roku, a ich efektem ma być nie tylko lepsza przepustowość, ale również większy komfort podróżnych. Zmodernizowana linia średnicowa będzie mogła obsługiwać większą liczbę składów, co przełoży się na częstsze połączenia i sprawniejszy przejazd przez centrum stolicy.

Modernizacje dworców kolejowych w Warszawie nie ustają MIROSLAW STELMACH/REPORTER East News

Warszawa Zachodnia na finiszu modernizacji

Pod koniec grudnia 2024 roku zakończono remont peronów na stacji Warszawa Zachodnia - jednej z największych inwestycji kolejowych w Polsce. Obecnie trwają jeszcze prace przy przejściu podziemnym, które są ostatnim elementem przed pełnym otwarciem nowego dworca.

Choć finalizację modernizacji zapowiadano początkowo na sierpień, obecnie wszystko wskazuje na to, że Warszawa Zachodnia już niebawem będzie funkcjonować w pełnym zakresie. To szczególnie istotne w kontekście zamknięcia Centralnej - część ruchu może zostać rozłożona właśnie pomiędzy Zachodnią i Gdańską, co pozwoli ograniczyć utrudnienia.

Źródło: portalsamorzadowy.pl.

