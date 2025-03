Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według niej, do emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych , a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny .

Jednym z warunków przejścia na emeryturę jest ukończenie 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Mimo to, niektóre grupy zawodowe mogą zrobić to szybciej - górnicy, rybacy morscy, piloci i personel pokładowy, operatorzy żurawi czy członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą skorzystać z wcześniejszego świadczenia. Teraz o taką możliwość stara się kolejne grupa zawodowa, która w wyniku nowych regulacji mogłaby przechodzić na emeryturę już po 20 latach pracy, w wieku 40 lat w przypadku kobiet i 45 lat w przypadku mężczyzn. Chodzi o tancerzy zawodowych, którzy tłumaczą, że balet to trudna, wymagająca profesja, rujnująca często ich zdrowie.