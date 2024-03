Zdarza się, że po wstawieniu prania nagle okazuje się, że musimy przerwać cykl . Powody mogą być różne: pieniądze czy chusteczki higieniczne zostawione w kieszeniach, rolka papieru toaletowego, który wpadł przypadkiem do bębna i pobrudzi na wszystkie rzeczy, czy zostawiony w kieszeniach marker lub długopis. Co wtedy zrobić?

Sprawdź, czy twoja pralka ma sekretny guzik . Aby go znaleźć, musisz otworzyć drzwiczki filtra. Znajdują się one na dole. Obok filtra znajduje się niewielki otwór. Jeśli włożysz do niego nóż, natrafisz na zatrzask, który trzeba przesunąć w lewo. Dokładnie tak, jak na filmiku poniżej:

Niektóre pralki można zatrzymać w trakcie prania . Stopujesz po prostu cykl i czekasz, aż drzwiczki się odblokują. Wtedy możesz coś dorzucić do bębna lub z niego wyjąć. Taką możliwość mają zazwyczaj pralki ładowane od góry. Do zatrzymania pralki służy tu przycisk "stop" lub "pauza"

Jeśli nie masz takich przycisków na pralce, możesz po prostu wyłączyć program i włączyć go potem od początku . Jeśli w pralce jest woda, trzeba ją wcześniej spuścić, służy do tego program, który ma każda pralka.

Zdarza się, że podczas prania znajdujemy rzeczy, które też powinny wylądować w pralce. Czy można je dorzucić do prania? Tak, niektóre pralki mają nawet do tego specjalny przycisk "AddWash". Zatrzymuje on na chwilę program i odblokowuje drzwiczki. Wtedy można dorzucić coś do pralki lub dolać do pojemnika płyn do płukania.