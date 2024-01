Spis treści: 01 Kiepska forma skrzydłokwiatu

02 Stosowanie wody ryżowej do rośliny doniczkowej

03 Tania odżywka na bazie ryżu - jak przygotować?

Kiepska forma skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat do Polski zawędrował aż z lasów tropikalnych Ameryki Południowej. Obecnie uprawia się aż kilkadziesiąt gatunków tej rośliny, a odpowiednie warunki mogą spowodować, że urośnie do okazałych rozmiarów i osiągnie wysokość nawet 1,5 m.

Główną cechą charakterystyczną skrzydłokwiatu są korzenie powietrzne, wyrastające z nierozgałęzionej łodygi. Nasz wzrok przykuwają także zebrane w kwiatostany białe kwiaty, które wyglądem przypominają rozłożone skrzydła. Zdarza się, że wypielęgnowana roślina zaczyna marnieć w oczach, żółknąć oraz usychać. Wystarczy chwila nieuwagi, by z dumnego okazu zmieniła się we wspomnienie dawnego skrzydłokwiatu. Co stoi za takim stanem rzeczy? Floryści wskazują na kilka podstawowych czynników, wśród których znalazły się m.in.:

zbyt mało światła - skrzydłokwiat jako tako poradzi sobie na stanowisku półcienistym, jednak całkowite ukrycie go przed słońcem sprawi, że nigdy nie zakwitnie. Do skutecznego wypuszczenia kwiatów potrzebuje jasnego stanowiska, do którego dociera światło rozproszone;

- skrzydłokwiat jako tako poradzi sobie na stanowisku półcienistym, jednak całkowite ukrycie go przed słońcem sprawi, że nigdy nie zakwitnie. Do skutecznego wypuszczenia kwiatów potrzebuje jasnego stanowiska, do którego dociera światło rozproszone; błędy w nawożeniu - osoby, które nie wiedzą, w jaki sposób poprawnie zaspokajać potrzeby żywieniowe skrzydłokwiatu, często decydują się na zakup uniwersalnych nawozów dedykowanych roślinom doniczkowym. Tego typu preparaty obfitują w azot, który przełoży się na nieskazitelny wygląd liści, ale nie pobudzi kwitnienia. Specjaliści doradzają wybór produktów, w których znajdziemy spore dawki potasu i fosforu.

- osoby, które nie wiedzą, w jaki sposób poprawnie zaspokajać potrzeby żywieniowe skrzydłokwiatu, często decydują się na zakup uniwersalnych nawozów dedykowanych roślinom doniczkowym. Tego typu preparaty obfitują w azot, który przełoży się na nieskazitelny wygląd liści, ale nie pobudzi kwitnienia. Specjaliści doradzają wybór produktów, w których znajdziemy spore dawki potasu i fosforu. przelanie ziemi w doniczce — roślina źle reaguje na nadmiernie mokre podłoże. Skrzydłokwiat preferuje stale wilgotną ziemię, ale nadmiar płynu osłabia korzenie i może doprowadzić do ich gnicia, a to odbije się także na braku kwitnienia. Jeśli chcemy, by roślina obsypała się kwiatami, używajmy do podlewania niewielkiej ilości miękkiej i odstanej wody.

Stosowanie wody ryżowej do rośliny doniczkowej

Zdjęcie Woda ryżowa działa nie tylko na skórę, ale także odżywia rośliny doniczkowe / 123RF/PICSEL

Wodą ryżową nazywamy produktu uboczny powstający po gotowaniu lub namaczaniu porcji ryżu. Wykorzystanie wszystkich resztek kuchennych to doskonały patent na pozostawanie w duchu zero-waste. Za jedną z najważniejszych zalet produktu uznaje się nie tylko dość niski koszt jego pozyskiwania, ale przede wszystkim utrzymywanie prawidłowego poziomu wilgotności w glebie.

Ta prosta mikstura sprawia, że uprawiane w domach skrzydłokwiaty szybko rosną oraz zdrowo się rozwijają. To szczególnie istotne w pełni sezonu grzewczego, kiedy rośliny muszą mierzyć się z przesuszonym powietrzem. Woda ryżowa doskonale działa także na liście, zmniejszając ich podatność na ataki ze strony szkodników czy chorób. Ryż w kontakcie z wodą wytwarza charakterystyczny płyn o lekko zasadowym pH. Podczas wnikania w glebę, substancja daje skrzydłokwiatom możliwość niczym niezakłóconego pobierania oraz przyswajania składników odżywczych.

Tania odżywka na bazie ryżu - jak przygotować?

Trik polega na wsypaniu 100 g ryżu do miseczki, a następnie zalaniu go 1 litrem przegotowanej i odstanej wody. Oba składniki dokładnie ze sobą mieszamy. Szybko zauważymy, że woda w naczyniu zabarwiła się na mlecznobiały kolor. Na tym etapie pozostawiamy ziarna ryżu do namoczenia na ok. 15 minut. Po tym czasie preparat jest już gotowy.

Teraz wystarczy jedynie przecedzić płyn do czystej butelki i natychmiast użyć do opryskania wierzchołków, spodów liści oraz wierzchniej warstwy gleby skrzydłokwiatu. Warto pamiętać, że woda ryżowa nie nadaje się do przechowywania, gdyż szybko traci swoje cenne wartości odżywcze. Floryści zwracają uwagę, by preparat stosować jedynie w godzinach porannych lub późnym popołudniem. Właśnie w tym czasie skrzydłokwiat najlepiej przyswaja wilgoć oraz niezbędne składniki odżywcze.

