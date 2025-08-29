Bankomat nie wydał pieniędzy, ale z konta pobrano środki

Problem z wypłatą gotówki z bankomatu na skutek nieprawidłowego działania urządzenia, to bez dwóch zdań sytuacja mocno stresogenna. Jak w takim momencie zareagować, zwiększając szanse na odzyskanie środków?

Jeśli na ekranie bankomatu pojawił się komunikat o wypłacie gotówki, ale w rzeczywistości urządzenie nie wydało nam pieniędzy, pierwszym krokiem jest sprawdzenie konta, np. poprzez aplikację mobilną na telefonie. Jeśli okaże się, że system pobrał z konta pieniądze, niezwłocznie należy o tym fakcie powiadomić bank i zgłosić reklamację. Dobrym rozwiązaniem jest zatelefonowanie na infolinię obsługującego nas banku. Możemy również osobiście udać się do oddziału banku.

Wówczas powinniśmy wskazać, datę i godzinę nieudanej transakcji, numer bankomatu, jego lokalizację oraz kwotę, która nie została wypłacona, a ściągnięto ją z konta. Jeśli posiadamy potwierdzenie transakcji z bankomatu, koniecznie je zachowajmy.

Jeśli korzystamy z bankomatów zewnętrznych operatorów, niewykluczone, że wówczas niezbędne będzie skontaktowanie się z daną firmą. Przeważnie numer telefonu do infolinii operatora bankomatu znajduje się w widocznym miejscu na urządzeniu.

Po przyjęciu naszej reklamacji bank wdroży procedurę reklamacyjną celem jej rozpatrzenia i wyjaśnienia. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, bank w ciągu 30 dni zwróci na konto pieniądze. Zazwyczaj na środki czeka się jednak zdecydowanie krócej, w niektórych sytuacjach nawet ok. 24 godzin od momentu rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli bank negatywnie rozpatrzy reklamację, a my nadal będziemy utrzymywać, że gotówka nie została wydana przed bankomat, choć środki pobrano z konta, wówczas warto sprawdzić, czy w banku przysługuje nam możliwość odwołania się od takiej decyzji. Alternatywą jest wystąpienie na drogę sądową oraz zgłoszenie sprawy do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, zajmującego się sporami pomiędzy klientami banków a bankami.

Bankomat wciągnął kartę - co zrobić?

Inna, problematyczna sytuacja dotyczy "zjedzenia" karty przez bankomat. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne - karta nie została wyjęta z czytnika na czas, nastąpił błąd odczytu danych, przerwa w łączności lub innego rodzaj usterki urządzenia.

W takim przypadku również należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem, np. telefonicznie i zgłosił zdarzenie, podając niezbędne informacje. Prawdopodobnie konieczne będzie również zablokowanie karty lub jej zastrzeżenie, co uchroni nas przed ryzykiem utraty środków.

Jeśli jest to bankomat zewnętrznego operatora, a nie banku, którego jesteśmy klientem, poinformujmy o zdarzenia operatora bankomatu.

Nie odebrałem pieniędzy z podajnika bankomatu. Jak się zachować?

Czasami chwila nieuwagi lub gapiostwo mogą dostarczyć nam niemałego stresu. Mowa o sytuacji, gdy bankomat wysunął do podajnika gotówkę, ale my z jakiegoś powodu jej nie odebraliśmy, a o tym przykrym incydencie przypominamy sobie dopiero później.

Najczęściej występują dwa scenariusze - tuż po naszym oddaleniu się od bankomatu pieniądze zostały pobrane przez osoby trzecie i przywłaszczone. Koniecznie poinformujmy o tym bank lub operatora bankomatu, a także policję.

Druga opcja - po upływie kilkunastu lub kilkudziesięciu sekund bankomat "wciągnął" pieniądze, ponieważ nie zostały one podjęte z podajnika. W tym przypadku nasze szanse na odzyskanie środków są zdecydowanie większe.

Pierwszym krokiem jest powiadomienie banku o zaistniałej sytuacji i podanie niezbędnych informacji. Bank lub operator urządzenia przeanalizuje tę niefortunną transakcję, sprawdzając m.in. zawartość specjalnej kasety w urządzeniu, która przeznaczona jest na odrzucone banknoty. Nieodebrane pieniądze z podajnika bankomatu powinny wkrótce trafić na nasze konto.

