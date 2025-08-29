Delikatne i puszyste. Idealny przepis dla początkujących
Chcesz zrobić pyszne ciasto, ale przy założeniu, by nie spędzać długich godzin w kuchni? Mamy dla ciebie doskonałą propozycję na szybkie i proste w przygotowaniu ciasto ze śliwkami, które charakteryzuje się dużą puszystością i delikatnością.
W Polsce trwa właśnie sezon na śliwki, którymi z powodzeniem możemy zajadać się zaraz po zerwaniu ich z drzewa lub przyniesienia ze sklepu, ale warto również przygotować z tych owoców przetwory czy desery. I właśnie przepis na jeden z łakoci w roli głównej ze śliwkami przedstawiamy wszystkim entuzjastom słodkich smaków.
Nie musisz posiadać eksperckich, cukierniczych umiejętności, by przygotować puszyste ciasto ze śliwkami, ponieważ jego największą zaletą, oprócz rzecz jasna smaku, jest prostota. Zobacz, jakich składników potrzebujesz i do dzieła.
Puszyste ciasto ze śliwkami - składniki
- 4 duże jajka,
- 150 g cukru,
- 320 g mąki,
- 1 łyżka kakao,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- pół szklanki oleju,
- pół szklanki mleka,
- pół kilograma śliwek,
- płatki migdałów.
Puszyste ciasto ze śliwkami - przepis
Zaczynamy od odpowiedniego przygotowania śliwek. W tym celu owoce dokładnie myjemy, kroimy na pół i usuwamy pestki.
Do miski wsypujemy przesianą mąkę, dodajemy proszek do pieczenia i dokładnie mieszamy. Do drugiej miski wbijamy jajka, dodajemy cukier i całość ubijamy do momentu powstania puszystej piany. Pod koniec ubijania powoli wlewamy olej oraz mleko. Całość miksujemy.
Do masy jajecznej partiami dodajemy mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia i delikatnie mieszamy, by pozbyć się grudek. Formę do pieczenia smarujemy masłem i obsypujemy mąką. Ciasto dzielimy na dwie części. Do jednej części dodajemy łyżkę kakao i dokładnie mieszamy.
Część ciasta z kakao wykładamy na blachę, następnie na nią - drugą część ciasta. Na wierzch wykładamy śliwki. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i pieczemy ciasto przez ok. 45-55 minut. Na upieczone ciasto nakładamy płatki migdałów i posypujemy cukrem pudrem.