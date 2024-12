Sztuczna czy żywa? To dylemat, który jeszcze na kilka tygodni przed świętami pojawia się w niejednym polskim domu. Bo o ile sztuczna choinka to po prostu wygoda, to żywe drzewko wnosi do wnętrza domu i mieszkania zapach lasu. Co więcej, każda żywa choinka jest na swój sposób oryginalna, ponieważ posiada swój układ gałązek i kształt. A po świętach można ją oddać do kompostowni albo posadzić w ogrodzie.

Minus? Żywe drzewko w pomieszczeniu dość szybko schnie i traci igły. A to przysparza dodatkowych obowiązków - codziennie trzeba odkurzać przestrzeń wokół choinki ze względu na opadające igliwie. Dlatego też coraz więcej osób przy wyborze żywej choinki kieruje się tym, jaka choinka najpóźniej zacznie tracić igły. Oferta świątecznych drzewek jak co roku jest szeroka, a do wyboru mamy np. choinki cięte, jak i sprzedawane w doniczkach.

Jaka żywa choinka postoi najdłużej?

Jaki iglak sprawdzi się zatem najlepiej w roli choinki? Najczęściej wybieranymi świątecznymi drzewkami są jodła, sosna i świerk. To, jak długo będą cieszyć oczy zielonymi gałązkami, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy drzewko nie ma uszkodzonego systemu korzeniowego. Dłuższa żywotność cechuje drzewka w doniczkach. Warunkiem jest to, że były w nich hodowane lub zostały przesadzone tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego.

Nim kupimy choinkę, warto zapytać sprzedawcę, kiedy została ścięta. Najlepiej, by miało to miejsce niedługo przed trafieniem do sprzedaży. "Świeża" choinka dopiero po dłuższym czasie zacznie zrzucać igły. Można to również sprawdzić samodzielnie. Wybierając choinkę, delikatnie złap za gałązkę. Jeśli igły zaczną łatwo opadać, to znak, że są już suche.

Wśród ciętych drzewek najdłuższą żywotność wykazuje sosna, która będzie piękną dekoracją wnętrza nawet przez miesiąc. Równie wytrzymała jest jodła. W tym rankingu nieco gorzej wypada świerk pospolity. Nie dość, że najkrócej będzie cieszył oczy pięknym wyglądem, to pierwsze igły może zacząć gubić tuż po tym, jak pojawi się w pomieszczeniu.

Żywe choinki są często wybierane do ozdoby domu w Boże Narodzenie Picsel

Jak dbać o żywą choinkę w domu?

Niezależnie od drzewka, które będzie gościło w naszym domu przez święta, powinniśmy zadbać o odpowiednią pielęgnację. Oto kilka przydatnych wskazówek.

Pierwsza, ważna kwestia. Nie można narażać go na nagłą zmianę temperatury. Iglak, który do tej pory był na zewnątrz, musi mieć trochę czasu, by przyzwyczaić się do temperatury panującej w mieszkaniu. Najlepiej, by nawet przez kilka dni znajdował się w pomieszczeniu o trochę niższej temperaturze. Dobrym miejscem jest garaż lub piwnica.

Kolejnym ważnym punktem jest regularne podlewanie. Żywa choinka powinna się znajdować jak najdalej od kaloryfera i kominka. Dzięki temu nie będzie zbyt szybko wysychać.

Niektórzy podczas zakupu kierują się nie żywotnością drzewka, ale intensywnością jego zapachu. I tutaj role się odwracają. Bo o ile świerk może wytrzymać w pomieszczeniu najkrócej, to właśnie on wydziela intensywny, żywiczny zapach. Na drugim miejscu znajduje się sosna, a dopiero na trzecim jodła (wydziela słabo wyczuwalny, cytrusowy aromat).

