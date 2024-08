Hit z włoskiej kuchni. Wspomaga odchudzanie, obniża cholesterol, wspiera wątrobę

Karczoch to warzywo pochodzące z basenu Morza Śródziemnego. Szczególnie upodobali je sobie Włosi, którzy są największymi eksporterami tej rośliny. Nie każdy jednak wie, że karczochy to nie tylko smaczny dodatek do dań, ale i prawdziwa bomba witaminowa. Z jakich właściwości słynie karczoch? Kiedy warto po niego sięgnąć?