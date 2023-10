Sól na cemnatrzu - zapobiegnie chwastom i insektom

Sól rozsypana wokół grobu może skutecznie odstraszyć mrówki i inne insekty, które nie lubią jej smaku i zapachu, ani tekstury. Dlatego owady unikają miejsc, gdzie wyczuwają chlorek sodu.

Sól jest także skutecznym sposobem na pozbycie się chwastów, jednak w tym przypadku należy pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze chlorek sodu działa równie szkodliwie na wszystkie inne rośliny. Dlatego należy uważać, by wraz z chwastami nie pozbyć się także rosnących na cmentarzu kwiatów. Po drugie niezbyt rozsądnym jest posypywanie solą pomników, bo częste jej stosowanie może uszkodzić płytę nagrobną.

O ile w wymienionych powyżej przypadkach sól posłuży nam raczej podczas przygotowywania grobów przed świętem zmarłych, o tyle jej ostatnie zastosowanie sprawia, że warto zabrać ze sobą chlorek sodu także w dniu Wszystkich Świętych.

Co zrobić, żeby znicze paliły się dłużej?

Każdy, kto kupuje świece, które chce zapalić na grobach bliskich, zadaje sobie pytanie: "co zrobić, żeby znicze paliły się dłużej?" Odpowiedzi na to pytanie jest wiele - jedni radzą kupować znicze bez wkładów, bo mają się one palić dłużej. Inni mówią o wybieraniu dobrej jakości, ciężkich lampionów, co ma świadczyć o tym, że zawierają one dużo wosku bądź parafiny.

Ostatnimi czasy sieć podbija inna, domowa metoda, która ma sprawić, że lampiony dłużej będą ozdabiały groby swoim światłem. I właśnie w tej metodzie wykorzystywana jest sól. Co zrobić, żeby znicze paliły się dłużej? Wystarczy rozsypać odrobinę soli wokół knota, a przedłuży ona żywotność zniczy.



