Jajka to cenny składnik naszej diety. Zawierają niewiele kalorii, a są wartościowym źródłem białka oraz tłuszczu. Średnie kurze jajko waży 60 g i kryje w sobie ok. 90 kcal. Znajdziemy w nich również niezbędne dla organizmu: aminokwasy, związki mineralne (magnez, miedź, fosfor, sód, wapń, potas) oraz witaminy (A, E, K, D oraz z grupy B). Niektórzy uznają je za receptę na długowieczność.

Jajka to produkt, który można jeść przy wysokim cholesterolu. Należy jednak uważać na ich ilość. Przyjmuje się, że osoba, która ma z nim problem, powinna spożywać od trzech do czterech jajek tygodniowo . Nie powinna jednak całkowicie wykluczać ich z diety.

Lecytyna i ksantofil to składniki odżywcze, które znajdziemy w jajkach. Mają one zbawienny wpływ na nasz organizm, ponieważ ograniczają odkładanie się cholesterolu w organizmie. Zmniejszają również ryzyko rozwoju miażdżycy. Właśnie z tego powodu, nie warto całkowicie odrzucać jajek, a jedynie ograniczyć ich ilość w diecie.

Jajka są niezwykle zdrowe. Ich nadmiar w diecie może jednak prowadzić do negatywnych skutków. Mają one tendencję do zakwaszania organizmu. Przez to, najlepiej jest je łączyć z warzywami, które mają właściwości zasadotwórcze. Są to cebula, pomidory, szpinak czy szparagi.