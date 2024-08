Jajka mają wiele korzystnych właściwości dla zdrowia. Przede wszystkim jajka kurze to białko. To ono wspiera budowę i regenerację mięśni oraz innych tkanek. Poza białkiem w tym produkcie spożywczym znajdziemy witaminy i minerały - A, D, E, K, witaminy z grupy B, żelazo, fosfor, selen.

Wszystkie one wspomagają różne funkcje organizmu, od układu odpornościowego po zdrowie kości i oczu. Ich działanie jest holistyczne i wprost zbawienne dla całego organizmu.

Osoby zdrowe, bez problemów z cholesterolem, według wskazań WHO mogą jeść nawet do 12 jaj na tydzień. Do pewnego czasu istniało błędne przekonanie, że jajka zawierają duże ilości szkodliwego cholesterolu.