Jajka to bogate źródło kluczowych składników odżywczych, w tym wielu witamin i minerałów, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Oprócz wysokiej jakości białka dostarczają również nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT) oraz cholesterolu, którego źródłem jest przede wszystkim żółtko. Jedno żółtko zawiera średnio 210 mg cholesterolu, co od lat budzi wątpliwości co do ich wpływu na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.



Jednak eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej uspokajają. Jak podkreślają, cholesterol zawarty w jajach nie ma tak negatywnego wpływu na poziom cholesterolu we krwi, jak tłuszcze nasycone i tłuszcze trans, obecne w wysoko przetworzonych produktach, takich jak słodycze czy wyroby cukiernicze. Co więcej, żółtko charakteryzuje się korzystnym stosunkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych do cholesterolu, a także zawartością fosfolipidów. Dzięki temu nawet regularne spożycie 2 jaj dziennie nie podnosi poziomu cholesterolu u zdrowych dorosłych.



Co więcej, naukowcy i dietetycy są zgodni - regularne spożywanie jajek, w szczególności dwóch dziennie, przynosi szereg korzyści zdrowotnych.