Spacery są dla wielu osób zdecydowanie przyjemniejszą formą aktywności aniżeli jazda rowerem czy ćwiczenia na siłowni. Jak się okazuje - wcale nie gorszym. Chodzenie ma wiele zalet - nie tylko minimalizuje ryzyko wystąpienia kontuzji, ale również nie wymaga żadnego sprzętu, a jedynie wygodnych butów.

Osoby zaczynające swoją przygodę z aktywnością fizyczną powinny zacząć przede wszystkim od wyrabiania dziennej normy kroków. Ile trzeba ich zrobić, aby spalić jeden kilogram tłuszczowej masy ciała? Twórcy serwisu sustainabilityinfo.com doszli ostatnio do zaskakujących wniosków w tym temacie.

Autor przeprowadził obliczenia, na podstawie których stwierdzono, że potrzeba średnio 160 tys. do 240 tys. kroków, aby pozbyć się jednego kilograma tłuszczu. Oznacza to, że wykonując każdego dnia około 10 tys. kroków - co przy regularnych spacerach wcale nie jest trudne do osiągnięcia, będziemy potrzebować około 16-24 dni na utratę 1 kg z wagi. Wszystko jednak zależne jest od masy ciała, płci oraz tempa, w jakim spacerujemy.

Analizę tę przeprowadzono, biorąc pod uwagę, że spalenie kilograma masy tłuszczowej wymaga deficytu kalorycznego wynoszącego 7700 kcal. Liczba kroków, które podano tyczy się również osób, które nie stosują żadnej diety odchudzające i spożywają dziennie tyle kalorii ile wynosi ich dzienne zapotrzebowanie.

Od czego zależy szybkość spalania kalorii?

Na to, ile kalorii i w jakim tempie jesteśmy w stanie dziennie spalić ma wpływ kilka czynników:

masa ciała - cięższa osoba jest w stanie spalić więcej kalorii wykonując tę samą czynność, co osoba ważąca mniej

tempo - im szybciej idziesz, tym wyższe jest twoje tętno, a co za tym idzie spalasz więcej kalorii

wiek i płeć - z upływem lat zapotrzebowanie kaloryczne spada

płeć - mężczyźni szybciej spalają kalorie niż kobiety, a ich dzienne zapotrzebowanie kaloryczne jest większe

Zdjęcie Ilość spalonych podczas spaceru kalorii spotęgujesz, jeśli zwiększysz tempo chodu. Warto również zabrać ze sobą kijki / 123RF/PICSEL

Jak chodzić, aby schudnąć?

W osiągnięciu celu, jakim jest utrata wagi ważna jest regularność - spacerować warto każdego dnia. Dodatkowo konieczne jest dbanie o dostateczne nawodnienie ciała, jedzenie dużej ilości warzyw i owoców, wybierania zdrowych, roślinnych tłuszczy i produktów pełnoziarnistych. Warto zmieniać tempo chodu - w dni kiedy masz więcej energii maszeruj, a w innych zmniejsz dystans lub zwolnij. Systematyczne spacery nie tylko pomogą ci uzyskać atrakcyjniejszą sylwetkę, ale również znacznie poprawią twoje samopoczucie.