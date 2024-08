Naukowcy udowodnili, że regularne spacery zmniejszają poziom cukru we krwi, więc poleca się je diabetykom, szczególnie po zjedzeniu posiłku. Co ciekawe, wystarczy już dziesięć minut takiego spaceru, by w organizmie zaszły pozytywne zmiany. Chodzenie ma zbawienny wpływ na kondycję, chroni przed chorobami układu sercowo-naczyniowego, przyspiesza metabolizm, pozwala zmniejszyć bóle mięśni, stawów i kręgosłupa oraz zapobiega nadwadze. To dlatego osoby chcące schudnąć lub przynajmniej utrzymać wagę powinny jak najczęściej wybierać tę formę aktywności.