Spis treści: 01 Zdrowa dieta

02 Aktywność fizyczna

03 Zdrowie psychiczne

04 Profilaktyka zdrowotna

05 Aktywność umysłowa

06 Optymistyczne podejście do życia

W Polsce mieszka ponad trzy tysiące osób, które przekroczyły wiek stu lat. Szacuje się, że na świecie jest ich w tej chwili około pół miliona, najwięcej w Stanach Zjednoczonych, a do 2050 roku ich liczba może przekroczyć nawet milion. Wśród czynników wpływających na wydłużenie średniej życia wymieniany jest postęp w medycynie, lepsze warunki sanitarne, zdrowszy tryb życia oraz edukacja i świadomość zdrowotna. Niektórzy naukowcy dowodzą, że nasz organizm jest zaprogramowany tak, żebyśmy żyli po 120 lat. Wiele jednak zależy od nas samych, o czym przekonują najstarsi seniorzy.



Zdrowa dieta

Jeśli chcemy żyć długo, powinniśmy zdrowo jeść. Nie ma jednak jednej recepty dietetycznej na długowieczność. Wśród obecnych stulatków są zarówno wegetarianie, jak i mięsożercy. Według badań naukowych długiemu życiu sprzyjają — dieta śródziemnomorska i dieta z Okinawy. Bez względu jednak na sposób żywienia, powinniśmy unikać żywności wysoko przetworzonej, cukrów i tłuszczów trans. Wśród stulatków nie ma też osób otyłych — umiarkowanie w spożyciu kalorii jest więc z pewnością czynnikiem sprzyjającym przedłużeniu życia.

Aktywność fizyczna

Zdjęcie Aktywność fizyczna jest ważna w każdym wieku. / 123RF/PICSEL

Regularnie uprawianie aktywności fizycznej, jak chodzenie, bieganie, pływanie czy jazda na rowerze pomaga w utrzymaniu dobrej formy. Wskazane są ćwiczenia wzmacniające mięśnie, takie jak trening oporowy czy joga, a także poprawiające elastyczność i równowagę — tai chi czy pilates. Najlepszym przykładem pozytywnego wpływu sportu na długowieczność był Stanisław Kowalski najdłużej żyjący mężczyzna w Polsce — superstulatek odszedł w wieku 112 lat, a startować w zawodach sportowych zaczął w wieku 104. W swojej kategorii wiekowej ustanowił nawet dwa rekordy świata!

Zdrowie psychiczne

Chroniczny stres nie sprzyja zdrowiu, by więc długo żyć warto nauczyć się radzić sobie z trudnościami, jakie niesie życie. Techniki relaksacyjne, medytacja, oddychanie, czy mindfulness pomagają we właściwym zarządzaniu stresem.

Dla zdrowia psychicznego ważne są także silne więzi społeczne — stulatkowie to zwykle osoby otoczone rodziną i przyjaciółmi. Pomocne w drodze do długowieczności są także wszelkiego rodzaju hobby i pasje, które sprawiają radość i angażują umysł.

Profilaktyka zdrowotna

Regularne wizyty u lekarza i wykonywanie zalecanych badań profilaktycznych mogą być pomocne we wczesnym wykryciu wielu chorób i zwiększają szanse na ich wyleczenie. Ważny jest także zdrowy sen, gdyż w czasie nocnego odpoczynku nasz organizm regeneruje się, pozbywa toksyn, nabiera sił i szybciej zwalcza infekcje.



Aktywność umysłowa

Zdjęcie Ważne jest dbanie o dobrą kondycję mózgu. / 123RF/PICSEL

Stulatkowie to osoby aktywne umysłowo. Utrzymywanie ciekawości świata, nieustanne uczenie się nowych rzeczy, czytanie i zaangażowanie w działania stymulujące mózg sprzyjają długowieczności i sprawności umysłu.

Optymistyczne podejście do życia

Większość stulatków podkreśla, że pozytywne nastawienie i wdzięczność, za każdy kolejny przeżyty dzień to klucz do długiego życia. Nowe cele nadają sens naszemu życiu i motywują do działania. Potwierdza to przykład Hiszpanki Maríi Branyas Morery, uznawanej za najstarszą obecnie osobę na świecie. Superstulatka niedługo ukończy 116 lat. Kobieta często podkreśla, jak istotna była dla niej rodzina oraz ludzie, którymi się otaczała. Rekordzistka zawsze unikała toksycznych relacji i z nadzieją patrzyła w przyszłość. Dbała również o aktywność fizyczną, dużo spacerując i spędzając wolny czas na świeżym powietrzu.



