Dieta seniora powinna być zbilansowana i dopasowana do jego indywidualnych potrzeb. Ważne, by uwzględnić m.in. dolegliwości czy choroby, z jakimi boryka się starsza osoba, jak i zapotrzebowanie kaloryczne Aby stworzyć menu idealne dla seniora, warto zasięgnąć rady lekarza czy dietetyka Osoby w podeszłym wieku powinny regularnie sięgać po wodę. Seniorzy nie odczuwają pragnienia w takim stopniu jak dawniej, dlatego tym bardziej trzeba pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu Częstsze, ale mniejsze posiłki. W przypadku zdrowych seniorów taka zasada sprawdzi się najlepiej

Spowolnienie metabolizmu czy zmniejszenie apetytu. Dieta seniora powinna odpowiadać na zmiany, które wraz z wiekiem zachodzą w organizmie. Dlatego też żywienie osób starszych powinno wyglądać nieco inaczej niż osób w młodszym wieku. Najważniejsze, by posiłki były przede wszystkim zbilansowane i zróżnicowane, co z pewnością pozytywnie wpłynie na samopoczucie i zdrowie.

Przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne u seniora to na ogół 1500-1700 kcal u kobiet i 1800-2000 kcal u mężczyzn. Zapotrzebowanie kaloryczne należy ustalić indywidualnie dla każdej osoby — można to zrobić dzięki dostępnym w internecie kalkulatorom lub poprosić o pomoc pielęgniarkę czy lekarza POZ lub wybrać się do dietetyka.

Pomiędzy posiłkami należy regularnie uzupełniać wodę. Osoby starsze nie odczuwają pragnienia w takim stopniu jak ludzie młodsi, przez co o wiele rzadziej sięgają po wodę. A to błąd.

Przez to o wiele szybciej może dochodzić do odwodnienia organizmu, co niesie ze sobą szereg konsekwencji, w tym zaburzenie w funkcjonowaniu wszystkich organów. Nieregularne picie wody może prowadzić do dolegliwości ze strony układu moczowego czy pokarmowego, jak i pogorszyć funkcje poznawcze.