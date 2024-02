Spis treści: 01 Jaskier azjatycki. Piękna roślina o imponujących kwiatach

02 Uprawa jaskrów w ogródku i na balkonie. Już niedługo możesz posadzić go w doniczce

03 Jaskier azjatycki - pielęgnacja

Jaskier azjatycki. Piękna roślina o imponujących kwiatach

Jaskier azjatycki to bylina bulwiasta, należąca do rodziny jaskrowatych. W naturze rośnie na terenach Azji Mniejszej, a także w Afryce Północnej. Roślina ta osiąga zazwyczaj 20-30 cm. Wytwarza ona imponujące, pełne kwiaty, które występują w różnorodnych kolorach takich jak róż, czerwień, żółć, czy biel. Są bardzo efektowne, z wyglądu przypominają róże i mogą osiągać nawet do 8 cm średnicy.

Jaskier azjatycki najlepiej rośnie w klimacie umiarkowanym i może być uprawiany zarówno w gruncie, jak i w doniczkach. Z tego powodu pięknie ozdobi zarówno nasz ogródek jak i balkon czy taras.

Na rynku dostępne są różne odmiany jaskra azjatyckiego, różniące się głównie kolorem kwiatów. Najpopularniejszymi odmianami są "Aazur Red" o czerwonych kwiatach, "Elegance Orange" o kwiatach w kolorze pomarańczowym, czy "Elegance White" o białych kwiatach podobnych do kamelii.

Uprawa jaskrów w ogródku i na balkonie. Już niedługo możesz posadzić go w doniczce

Uprawa jaskrów w ogrodzie lub na balkonie jest stosunkowo prosta i nie wymaga szczególnej wiedzy, czy umiejętności. Przede wszystkim musimy wybrać odpowiednie stanowisko do tej rośliny. Jaskier azjatycki najlepiej rośnie w dobrze nasłonecznionym miejscu. Lubi glebę żyzną i przepuszczalną o umiarkowanej wilgotności.

Jeśli decydujemy się na uprawę na balkonie, jaskry warto zasadzić w donicach już na przełomie lutego i marca. Przed posadzeniem rośliny w ziemi należy jednak pamiętać o zasileniu podłoża nawozem organicznym.

Zdjęcie Jaskier azjatycki to niezwykle imponująca roślina o pięknych, pełnych kwiatach / 123RF/PICSEL

Jaskier azjatycki - pielęgnacja

Aby roślina pięknie kwitła i prawidłowo się rozwijała, konieczna jest jej odpowiednia pielęgnacja. Jako że jaskry lubią mieć wilgotne podłoże, należy pamiętać o regularnym ich podlewaniu. Unikajmy jednak nadmiernego namaczania gleby, które może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych.

Dodatkowo roślinę warto nawozić np. biohumusem, stosując go z umiarem, nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Jaskry nie są mrozoodporne, dlatego, aby przetrwały przymrozki należy je zimować w chłodnym pomieszczeniu. Rośliny pozostawione w gruncie będą jednoroczne i nie przetrwają zimy.

