Spis treści: 01 Badanie odczynu gleby — dlaczego tak ważne?

02 Kiedy sprawdzać odczyn gleby?

03 Pomiar odczynu gleby domowym sposobem

04 Badanie podłoża na własną rękę

Badanie odczynu gleby — dlaczego tak ważne?

Starasz się zapewniać swoim roślinom wszystkie niezbędne zabiegi, w tym przycinanie, nawożenie i regularne podlewanie, ale masz wrażenie, że i tak im czegoś brakuje i nie kwitną z pełną mocą? Winne może być podłoże.

Dlaczego pH jest tak ważne? Odczyn istotnie wpływa na uprawę kwiatów, iglaków czy krzewów owocowych. Determinuje możliwość pobierania przez korzenie roślin niezbędnych składników pokarmowych. Nawet jeśli ziemia będzie żyzna, nieodpowiednie pH utrudni pozyskiwanie odżywczych substancji. W efekcie wzrost roślin zostanie spowolniony, pojawią się problemy z kwitnieniem czy zawiązywaniem owoców.

Skala odczynu gleby wygląda następująco:

poniżej 4,5 - bardzo kwaśny

4,6-5,5 - kwaśny

5,6-6,5 - lekko kwaśny

6,6-7,2 - obojętny

powyżej 7,3 - zasadowy

Zdjęcie Badanie gleby należy wykonać przed rozpoczęciem innych prac w ogrodzie, zwłaszcza przed sadzeniem roślin / 123RF/PICSEL

Kiedy sprawdzać odczyn gleby?

Czynność tę należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Z przyczyn praktycznych badanie odczynu gleby powinno przypadać wczesną wiosną — jeszcze przed wysiewem lub posadzeniem roślin w konkretnym miejscu. Dzięki temu uzyskasz pewność, że stanowisko dla danej rośliny jest optymalne, a w razie potrzeby będziesz mieć możliwość wcześniejszego wzbogacenia gleby w niezbędne składniki, które poprawię jej pH.

W celu uzyskania jak najbardziej rzetelnych rezultatów pomiaru nie można wykonywać niedługo po zastosowaniu nawozów — wpływają na zakłamanie wyniku. Im wcześniej sprawdzić stan swojego podłoża, tym lepiej.

Pomiar odczynu gleby domowym sposobem

W większości sklepów ogrodniczych znaleźć można proste urządzenia, które pozwalają z dość dużą dokładnością sprawdzić pH gleby na własną rękę. Jeśli jednak nie masz tego rodzaju miernika pod ręką, łatwy test możesz wykonać przy użyciu dwóch produktów obecnych w większości kuchni. Pozwolą ocenić, czy ziemia w ogrodzie jest bardziej kwaśna, czy zasadowa, a z tego rodzaju testem poradzi sobie nawet początkujący ogrodnik.

Badanie podłoża na własną rękę

W miejscu, w którym planujesz posadzić rośliny wykop dołek i do dwóch szklanych słoiczków przełóż próbki ziemi. Dobrze, by nie pochodziły z samego wierzchu. Usuń z nich ewentualne zanieczyszczenia w postaci resztek roślin, gałązek czy kamieni. Do pojemników wlej taką ilość wody (najlepiej destylowanej), by powstało gęste błoto. Czas na eksperyment właściwy.

Do pierwszego słoika wsyp jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Jeśli powierzchnia gleby zacznie się pienić, reakcja ta oznacza, że gleba jest kwaśna.

Z kolei zasadowość gleby sprawdzisz przy pomocy octu winnego. Wlej również łyżeczkę produktu. Pojawiające się bąbelki, będą świadczyć, że masz do czynienia z podłożem o pH powyżej 7,3.

Jeśli w obu przypadkach nie dojdzie do żadnej reakcji, ziemia na grządce czy rabatach ma odczyn obojętny.

