Spis treści: 01 Częstotliwość przesadzania storczyków

02 Przesadzanie - po przekwitnięciu czy podczas kwitnienia?

03 Doniczka i ziemia dla storczyków

04 Zmiana miejsca dla storczyka - krok po kroku

Częstotliwość przesadzania storczyków

Wśród florystów oraz amatorów roślin przyjęło się, by przesadzać storczyki co ok. 2 lata. Nie jest to jednak ogólnie obowiązująca zasada. Przesadzanie jest uzależnione przede wszystkim od ogólnego tempa wzrostu rośliny.

Zdarza się, że trzeba przyspieszyć zabieg, gdyż dochodzi do przerostu nadmiernie splątanych korzeni. To właśnie od tej części rośliny zależy obfite kwitnienie oraz zdrowie całego storczyka. Również słaba cyrkulacja powietrza w doniczce, zbyt zwięzłe i zbite podłoże, a także widoczny mech w doniczce i pojawienie się szkodników są przesłanką do przesadzania. Sygnałem, że czas znaleźć storczykowi nowe miejsce bez wątpienia jest degradacja podłoża, a także jego nadmierna miałkość i zbyt długie zatrzymywanie wilgoci.

Przesadzanie - po przekwitnięciu czy podczas kwitnienia?

Zdjęcie Warto poczekać z przesadzaniem storczyków do momentu, w którym nie będą kwitły / 123RF/PICSEL

Osoby mające rękę do uprawy storczyków stawiają sprawę jasno. Gatunek ten najlepiej przesadzać wtedy, kiedy nie kwitną, ani nie mają wytworzonych pąków kwiatowych. Floryści zaznaczają, że przenoszenie go do nowej doniczki w trakcie kwitnienia również nie jest całkowicie zabronione. Jeśli poprawnie wykonamy wszystkie kroki w trakcie przesadzania, powinien bez problemu przeżyć. W takiej sytuacji zaleca się jednak przerwę w podlewaniu, która powinna wynosić ok. 2-3 dni. To czas, w którym korzenie będą mogły się zabliźnić.

Trzeba mieć na uwadze, że przesadzony storczyk najprawdopodobniej nie zakwitnie od razu. Na tym etapie roślina kumuluje całą energię do wytwarzania silnych korzeni oraz adaptowania się w zupełnie nowym środowisku. Każdorazowe przesadzanie na samym początku silnie zaburza prawidłowy rozwój rośliny, dlatego przesadzanie storczyka, na którym widnieją okazałe kwiaty, może wiązać się z ich utratą.

Doniczka i ziemia dla storczyków

Zanim przeniesiemy storczyki w nowe miejsce, musimy odpowiednio dobrać im nowe doniczki. Tutaj warto kierować się zasadą, że większa wcale nie znaczy lepsza. Specjaliści doradzają, by wybrać osłonkę maksymalnie 2,5 cm większą od obecnej. Przesadzenie rośliny do zbyt dużego pojemnika sprawi, że orchidea położy nacisk na wzrost korzeni, zamiast wzmacnianie kwitnienia. Pamiętajmy, żeby absolutnie nie wybierać doniczek ceramicznych, pełnych i bez otworów drenażowych. Nie dość, że nie przepuszczają światła, to dodatkowo uniemożliwiają swobodny przepływ wody. W konsekwencji dochodzi do gnicia korzeni i obumarcia storczyka. Najlepszym wyborem będą doniczki szklane lub plastikowe, z odpowiednio wyprofilowanym dnem.

Decydując się na przesadzenie storczyków, wybierzmy się do sklepu ogrodniczego po dedykowane podłoże. Absolutnie nie decydujmy się na zwykłą ziemię ogrodową. Gatunek ten potrzebuje bardzo luźnego podłoża, najlepiej z dobrej jakości kory pinii, zmieszanej 1:1 w dwóch gradacjach - grubej oraz drobnej. Centra zajmujące się sprzedażą produktów przeznaczonych do uprawy roślin oferują mieszanki na bazie: keramzytu, rozdrobnionej kory, włókna kokosowego, włóknistego torfu oraz suchych korzeni paproci. Jedynie połączenie tych składników sprawi, że ziemia będzie nie tylko odpowiednio wilgotna, ale dodatkowo przewiewna, co uchroni korzenie rośliny przed gniciem.

Zmiana miejsca dla storczyka - krok po kroku

Zdjęcie Skuteczne przesadzanie storczyka powinno odbyć się w określonej kolejności / 123RF/PICSEL

Przesadzanie rośliny rozpoczynamy od ostrożnego wyciągnięcia jej ze starej doniczki. Jeśli będzie to konieczne, możemy ją rozciąć. Delikatnie usuwamy stare podłoże spomiędzy korzeni, uważając na to, by ich nie uszkodzić, a następnie przechodzimy do ich oględzin. Na tym etapie usuwamy wszystkie zgniłe, uschnięte oraz martwe fragmenty, które mogłyby się przyczynić do rozwoju chorób. W kolejnym kroku szukamy oznak szkodników i pleśni. Jeśli zauważymy ich ślady, musimy dokładnie opryskać chore miejsca preparatem owadobójczym lub grzybobójczym. Nadmiar kurzu z liści usuwamy za pomocą miękkiej ściereczki, a także przegotowanej i ostudzonej wody. Do nowej, umytej oraz wyparzonej, doniczki wsypujemy warstwę drenażową, a następnie suche podłoże dla storczyków. Korzenie storczyka delikatnie umieszczamy w doniczce i obsypujemy ziemią tak, by wypełniła wszystkie wolne przestrzenie. Storczyk jednoosiowy zawsze powinien znajdować się pośrodku doniczki. Pamiętajmy, by nie ugniatać podłoża, gdyż możemy w ten sposób połamać delikatne korzenie. Następny etap polega na stabilizacji rośliny za pomocą specjalnego palika. Przymocowujemy do niego główną łodygę, np. sznurkiem lub specjalnymi klipsami. Po przesadzeniu przenosimy storczyka w nowe miejsce docelowe, a następnie odczekujemy 2-3 dni z pierwszym podlewaniem.

