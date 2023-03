Spis treści: 01 Czym podlewać storczyki by pięknie kwitły?

Czym podlewać storczyki by pięknie kwitły?

Storczyki są bez dwóch zdań jedną z najchętniej uprawianych roślin doniczkowych. Nic w tym dziwnego. Kwiaty są bowiem stosunkowo proste w uprawie, zachwycając soczystymi kolorami oraz fantazyjnym wyglądem. Nie każdy ma jednak do nich rękę.

W jakim miejscu powinien stać storczyk? Te rośliny kochają światło, ale nie lubią nadmiernego nasłonecznienia. Czują się doskonale na parapetach zachodnich lub wschodnich okien. Aby zakwitły należy o nie poprawnie zadbać. Podstawą jest podlewanie. Storczyki powinny otrzymywać wodę tylko wtedy, kiedy ich podłoże wyraźnie przeschnie. To oznacza, iż kwiaty podlewa się nawet raz na kilkanaście dni. Aby rosły szybciej i cieszyły oko warto dodać do nich domowy nawóz wzmacniający.

Czym podlewać storczyki? Domowe sposoby

Nadchodzi moment, w którym należy zwrócić nieco większą uwagę na storczyki, które znajdują się w naszych domach. Nadejście wiosny, a więc okres od końca marca i początku kwietnia, jest najlepszym momentem na nawożenie tych kwiatów.

Domowy nawóz do storczyka jest niezwykle prosty w wykonaniu. Co więcej, w opcjach możemy wręcz przebierać. Możemy zdecydować się na naturalny nawóz przygotowany na bazie czosnku lub fusów do kawy.

Prawdziwym przyspieszaczem kwitnienia storczyków jest jednak nawóz ze skórek od banana. Jak go przygotować? To nic trudnego.

Czy nawozem z bananów można podlewać storczyki?

Skórki od bananów są niezwykle bogatym źródłem fosforu, wapnia i potasu, które na roślinę działają niemal jak balsam. Chcąc przygotować domowy nawóz do storczyków ze skórki od banana wystarczy włożyć do słoika kilka skórek po owocach, zalać wodą, a po kilku dniach podlewać storczyki powstałą mieszanką. Istnieje jednak również inny sposób.

W przypadku nawożenia storczyków świetnie sprawdzi się nawóz w proszku. Aby go przygotować wystarczy wysuszyć skórki od banana w piekarniku lub na słońcu, a kolejno zmielić je w młynku lub moździerzu na pył. Następnie wsypać do doniczki. Wystarczy zaledwie jedna mała łyżeczka na miesiąc. Po takiej kuracji storczyki otrzymają odpowiednią porcję składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu, kwitnięcia, poprawy ukorzenienia oraz ochrony przed szkodnikami.

