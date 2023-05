Irytacja przy kasie samoobsługowej w Biedronce

Lektorka, która odczytuje polecenia w kasie samoobsługowej w Biedronce, jest dużym ułatwieniem, bo nie musimy nawet spoglądać na ekran, by wiedzieć, jakie czynności powinniśmy wykonać w następnej kolejności. Jednak bywają też tacy, dla których głos powtarzający te same komunikaty jest niezwykle irytujący. Szczególnie przy pakowaniu zakupów, gdy już po krótkiej chwili jesteśmy ponaglani przez głos, który nakazuje nam zapakować swoje zakupy i odebrać paragon. Okazuje się, że dwoma kliknięciami można sprawić, iż kasa w Biedronce zamilknie.



Jak wyłączyć głos w kasie samoobsługowej w Biedronce?

Od uczynienia kasy samoobsługowej niemą, dzielą nas tylko dwa proste kroki. Wystarczy z menu na dole ekranu wybrać ikonę z flagą Wielkiej Brytanii, następnie wybieramy opcję “UK English" zmieniając tym samym język kasy. W tym momencie kasa, która nie ma wbudowanego lektora angielskiego, milknie, a my w ciszy i spokoju możemy dokończyć swoje zakupy.

Zmieniając język nie koniecznie musimy korzystać z opcji angielskiej jeśli inny z dostępnych języków jest nam bliższy możemy zdecydować się na niego, dzięki czemu odczytywanie komunikatów będzie dla nas łatwiejsze.



To rozwiązanie ma swoje wady i zalety

Zaletą zmiany języka na angielski jest brak głosowych komunikatów, które irytują wiele osób. Nazwy produktów nadal wyświetlają się po polsku, więc nawet bez znajomości języka obcego możemy kontrolować, czy zostały nabite prawidłowe towary.

Jednak to rozwiązanie ma także swoje minusy: należy liczyć się także z tym, że wszystkie napisy, takie jak: “Płacę", czy “Wyszukaj po nazwie lub wprowadź kod" zostaną przetłumaczone na angielski. Dla osób znający ten język nie będzie to przeszkodą, podobnie dla tych, którzy obsługę kas w Biedronce znają na pamięć. Można też zrobić zakupy z panelem w języku polskim, a tuż przed pakowaniem zmienić go na angielski — ta metoda z pewnością spodoba się tym z nas, którzy czują presję czasu nieustannie poganiani przez głos lektorki.



