Nasze babcie uczyły nas, że najwięcej witamin kryje się zawsze pod skórką owocu i jest w tym sporo prawdy. To właśnie skórka zawiera antyoksydanty, błonnik i witaminy, głównie z grupy B i C. Niestety, znajdują się w niej także chemikalia, nawozy i pestycydy, a w przypadku cytrusów środki grzybobójcze i przedłużające ich trwałość. Dlatego większość z nas obiera owoce, co sprawia niestety, że tracą one sporo wartości odżywczych. Jest jednak na to prosty sposób!

Które owoce można spożywać ze skórką?

Poduszka między nogami na czas snu działa cuda? Na początku jednak warto przypomnieć, które owoce możemy spożywać ze skórką, a które musimy dokładnie obrać. Zasada jest prosta - grube i łatwo odchodzące skóry nie są jadalne, podobnie jak skóry włochate. Wyjątkiem jest kiwi, które można jeść ze skórką, ale wcześniej należy ją dokładnie umyć i usunąć wszystkie włoski.



Wszystkie owoce posiadające miękką, trudno odchodzącą skórkę można jeść wraz z nią. Badania wykazały, że pestycydy i herbicydy nie przedostają się do wnętrza owocu właśnie dzięki niej, dlatego należy ją odpowiednio umyć przed spożyciem produktu!

Jak bezpiecznie jeść owoce ze skórką? Użyj tej płukanki!

Aby mieć pewność, że zjadane przez nas owoce są zdrowe i czyste, a skórka pozbawiona chemii, należy poddać je kąpieli. Potrzebować do niej będziesz dwóch lub trzech misek z wodą. Do pierwszej z nich dodaj pół szklanki octu lub kilka łyżek kwasku cytrynowego, a do drugiej – odrobinę sody oczyszczonej. Woda w pierwszej misce będzie mieć odczyn kwaśny, co pomoże usunąć bakterie. Zasadowa woda z drugiej miski pomoże pozbyć się środków chemicznych. Ostatnia miska służy już tylko do wypłukania owoców z odczynu zasadowego.



Po takiej kąpieli owoce są czyste i wolne od chemii i bezpiecznie można je podawać nawet małym dzieciom.





