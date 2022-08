Dr Richard W. Besdine ma już ponad 80 lat, ale jak sam twierdzi czuje się tak samo świetnie jak 10 lat temu. Wyjawił, że jego kondycją i dobrym samopoczuciem są zaskoczeni stażyści, z którymi współpracuje. Co więcej nie umieją pokonać go podczas aktywności fizycznych np. gry w squasha.

Dr Besdine przyznaje, że to, co ma największy wpływ na krótsze życie, to przede wszystkim otyłość, brak ruchu i używki. Lekarz przekazał też dobrą wiadomość: nigdy nie jest późno na zmiany w stylu życia - a wystarczy tylko pięć kroków.

Po pierwsze: jedz jak Grek

Dr Besdine tym stwierdzeniem ma na myśli dietę śródziemnomorską - najzdrowszą ze wszystkich modeli żywieniowych na świecie. Podstawą są duże ilości warzyw i owoców, pełnoziarniste produkty oraz zdrowe tłuszcze, jak oliwa z oliwy, a także ryby zamiast czerwonego mięsa. Geriatra uspokaja, że dieta nie musi być przestrzegana restrykcyjnie.

Po drugie: pamiętaj o aktywności

Ogrom badań przeprowadzonych na przestrzeni lat wnioskuje, że otyłość i brak aktywności fizycznej, to główne czynniki powodujące rozwój chorób skracających życie. Dr Besdine wyjawił, że jest zwolennikiem rodzaju aktywności, który mocno podnosi tętno. Twierdzi jednak, że nawet 30 minut marszu każdego dnia może przynieść lepsze zdrowie.

Po trzecie: skończ z papierosami

Geriatra alarmuje: palenie tytoniu ma śmiertelne konsekwencje. Nawet jeden papieros dziennie może zwiększać ryzyko zbyt wczesnej śmierci. Przekazał też dobre wiadomości dla wieloletnich palaczy - korzyści wynikające z zerwania z nałogiem pojawiają się szybko. Już po roku od rzucenia nałogu spada ryzyko zawału serca. Dr Besdine ostrzega także, że używanie e-papierosów również jest szkodliwe. Wyjaśnia, że uszkadzają one tętnice tak samo, jak zwykłe papierosy.

Po czwarte: badaj się

Jeśli chcesz długo żyć i cieszyć się zdrowiem pamiętaj o regularnych badania. Doktor przypomina, że systematyczne wizyty u lekarza pozwalają wcześnie wyłapać zdrowotne problemy. Wymienił też badania, które mogą wręcz uratować życie - istotna jest kontrola stężenia cholesterolu, pomiar ciśnienia krwi czy badania w kierunku raka piersi oraz nowotworu szyjki macicy u kobiet.

Po piąte: zadbaj o zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak fizyczne - a wiele osób o tym zapomina. Geriatra przekazał w związku z tym ważną informację: wyniki badań dowodzą, że poważna choroba psychiczna może skrócić życie nawet o 32 lata!

Każdy kto odczuwa potrzebę skontaktowania się ze specjalistą, powinien to zrobić jak najszybciej. W pielęgnowaniu zdrowia psychicznego pomogą również praktyki jak joga, medytacja, a nawet oddawanie się swoim zainteresowaniom, pasjom i częste spotkania z przyjaciółmi.

