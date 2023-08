Popularny tłuszcz. Naukowcy potwierdzają: może chronić przed demencją

Idealnie kremowa i wyjątkowa w smaku. Przepis na zupę z cukinii z notatnika Ewy Wachowicz

Sok, który wzmocni wątrobę, spowolni proces starzenia się, zbije wysoki cholesterol. Pij 30 minut przed posiłkiem

Jak suszyć grzyby w piekarniku? Grzybiarze trzymają się złotej zasady

Mimo że większość osób zjada kukurydzę w kolbie po ugotowaniu w osolonej wodzie, z dodatkiem roztopionego masła, istnieje jeszcze kilka sposobów jej przyrządzenia. Kukurydzę można ponadto ugotować na parze, w mleku, a nawet w mikrofalówce. Podpowiadamy jak należy to zrobić, by zachowała wszystkie swoje cenne właściwości i niepowtarzalny smak.

Zobacz też: Te osoby powinny jej unikać. Kukurydza nie dla każdego

Reklama

Gotowanie kolby kukurydzy w wodzie

Gotowanie kukurydzy w wodzie to najbardziej popularny sposób jej przyrządzania. Należy przygotować duży garnek i wypełnić go wodą przynajmniej do połowy, a następnie ją zagotować. Kukurydze trzeba oczyścić ze znamion i liści, umyć, wrzucić do wrzącej wody i gotować przez 6-7 min (maksymalnie 10 min) i od razu wyjąć za pomocą łyżki cedzakowej.

Niektórzy dodają do wody odrobinę soli, inni twierdzą, że przez to kukurydza staje się twarda i zamiast tego wsypują cukier. Kukurydzę można też ugotować w wodzie bez żadnych dodatków - z pewnością będzie smaczna i miękka. Na koniec można doprawić ją solą, masłem czy np. ziołami.

Czytaj również: Kukurydza. Z czym i jak ją jeść?

Gotowanie kolby kukurydzy w mleku

Gotowanie kukurydzy w mleku powinno odbywać się dokładnie tak samo, jak w przypadku przyrządzania jej w wodzie. W garnku należy wymieszać mleko z wodą w proporcji 1:1, doprowadzić do wrzenia i wówczas wrzucić kolby kukurydzy.

Gotowanie kolby kukurydzy na parze

Gotowanie kukurydzy na parze jest równie prostym sposobem jej przyrządzania. Wystarczy ją oczyścić, umieścić w parowarze, przykryć pokrywką i gotować przez 10-15 min, po czym od razu wyłożyć na talerz. Następnie można dodać do niej masło i ulubione przyprawy.

Zdjęcie Zanim przystąpisz to gotowania kukurydzy pamiętaj, aby ją umyć i oczyścić z liści / 123RF/PICSEL

Gotowanie kolby kukurydzy w mikrofali

Kukurydze można również ugotować w mikrofali. Wcześniej oczywiście należy ją oczyścić i umieścić w specjalnym naczyniu do gotowania w mikrofali (z odpowietrznikiem na przykrywce). Można również umieścić kolbę w misce, przykryć folią spożywczą i zrobić w niej dziurki. Wystarczy zalać ją 3 łyżkami wody i gotować na najwyższej mocy przez 5-7 min.