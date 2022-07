USUWANIE PLAM, PRZEBARWIEŃ I OSADÓW

Jak usunąc solą plamy z czerwonego wina?

Pamiętacie te wszystkie sceny, gdy ktoś nieopatrznie wylewa wino na siebie lub - co gorsza - towarzyszy imprezy? Albo kiedy nagle czerwona plama zdobi nowy, jasny dywan czy biały obrus na stole gospodarzy? Nie od dziś wiadomo, że plamy z czerwonego wina są wyjątkowo uporczywe, jednak jest pewien prosty trik by plama zniknęła niemal tak magicznie jak w telewizyjnej reklamie - wystarczy posypać ją dużą ilością soli i odczekać kilkanaście minut.

Wybielanie firanek solą

Sól świetnie sprawdza się także jako wybielacz do pożółkłych czy poszarzałych firanek. Wystarczy rozpuścić 6 łyżek (ok. 100 g) soli w 10 litrach wody i w takim roztworze namoczyć je przez kilka godzin (najlepiej po prostu zostawić je na noc). Następnie wyprać firanki na delikatnym programie i powiesić jeszcze mokre. Tak odświeżone będą stanowić elegancką ozdobę okna i dodatkowo cieszyć oko każdej pani domu.

Zdjęcie Śnieżnobiałe firany bez zagnieceń? Pomoże sól / 123RF/PICSEL

Sól kuchenna do zmywarki

Jeśli posiadasz zmywarkę, zapewne wiesz, że oprócz standardowych detergentów służących myciu naczyń często trzeba także uzupełnić poziom soli i nabłyszczacza. Oba te specyfiki, których ceny zwykle wahają się w okolicy kilkunastu złotych, można łatwo zastąpić. Sól do zmywarek to po prostu zwykła sól (NaCl) sprzedawana w eleganckim pudełku z błyszczącymi napisami. 1 kg soli za złotówkę starczy na taki sam czas jak 1 kg "soli do zmywarki" za 10 zł i spełni dokładnie tę samą funkcję. Natomiast szkło doskonale nabłyszczy poczciwy ocet, który wystarczy wlać do pojemnika na nabłyszczacz - ekologicznie, tanio i w duchu zero waste.

Jak wyczyścić srebro solą?

Kuchenna sól świetnie sprawdzi się także do czyszczenia srebrnej biżuterii czy sztućców. Nieużywane pokrywają się bowiem ciemniejącym nalotem - jest to związane z procesem utleniania się tego szlachetnego metalu. Istnieje jednak prosty patent, aby przywrócić srebrnym przedmiotom dawny blask. Wystarczy, że do naczynia wlejemy wrzątek w takiej ilości, aby pokrył przedmioty, które chcemy oczyścić, następnie dodamy łyżeczkę soli oraz kawałek folii aluminiowej. Całość zostawiamy do momentu aż woda wystygnie. Jakkolwiek irracjonalnie brzmi taka mikstura, działa tu po prostu czysta chemia i srebro lśni jak nowe. Po takiej kąpieli srebrne przedmioty warto wytrzeć do sucha papierowym ręcznikiem i wypolerować miękką szmatką.

ZABIEGI KOSMETYCZNE Z UŻYCIEM SOLI

Zdjęcie Peeling solny to naturalny sposób na zgrubiałe i popękane pięty / 123RF/PICSEL

Kąpiel z solą na pękające pięty

Sól jako naturalna substancja doskonale sprawdzi się także jako składnik domowych kosmetyków. Ma funkcje zmiękczające i odżywcze, dlatego jeśli zmagamy się z problemem pękających pięt, zabiegi przywracające skórze miękkość warto zacząć od kąpieli z dodatkiem soli właśnie. 2-3 łyżki dodane do miski z wodą sprawią, że skóra będzie gotowa na dalsze zabiegi. Dla dodatkowego efektu do takiej kąpieli warto dodać kilka kropli olejku eterycznego np. z lawendy, który wspomoże walkę z nadpotliwością stóp.

Czytaj także: Sposoby na pękające pięty

Oczyszczający peeling z solą

Kolejnym domowym kosmetykiem, który można przygotować na bazie soli jest peeling. Domowa wersja nie zawiera szkodliwych substancji i dodatków typu PEG, SLS, silikon czy parafina. Oprócz tego, że jest zdrowszy dla naszej skóry, jest także dużo tańszy niż te dostępne w drogeriach. Dodatkowo możemy przygotować porcję odpowiednią do jednorazowego użycia i tym samym nie zagracamy łazienki kolejnym opakowaniem z kosmetykiem.

Przygotowanie solnego peelingu nie jest trudne - w miseczce należy wymieszać kilka łyżek soli, dodać łyżeczkę oliwy z oliwek lub oleju kokosowego, kilka kropli olejku eterycznego, szczyptę cynamonu i dwie łyżki fusów z kawy. Tak przygotowany kosmetyk świetnie oczyści skórę i przygotuje ją do dalszych zabiegów. Ważne, aby nie stosować go na podrażnione czy świeżo depilowane miejsca.

Czytaj także: Domowe maseczki na twarz

ZABAWY I EKSPERYMENTY DLA CAŁEJ RODZINY

Jak zrobić kryształy z soli?

Sól świetnie sprawdza się też podczas kreatywnych zabaw z dziećmi. Na przykładzie roztworu soli można pokazać tak maluchowi, jak i starszym pociechom, w jaki sposób przebiega proces krystalizacji. Do tego eksperymentu nie potrzebujemy nic więcej, jak tylko słoika, patyczka lub kredki, grubszej nitki lub wełny, wody, soli i odrobiny cierpliwości.

Przygotowanie domowej hodowli kryształów solnych zaczynamy od zagotowania i przestudzenia wody. Następnie wypełniamy nią mniej więcej do połowy wcześniej przygotowany słoik i łyżka po łyżce dodajemy sól (najlepiej kamienną). Mieszamy i sprawdzamy czy roztwór soli jest wystarczająco nasycony - stanie się tak wtedy, gdy dodawana sól nie będzie się już rozpuszczać.

Na patyczku wiążemy nitkę lub wełnę (im bardziej włochata, tym lepszy efekt końcowy uzyskamy), układamy na górze słoika w taki sposób aby swobodnie zwisająca nitka była zanurzona w roztworze, jednak nie dotykała dna. Tak przygotowany słoik odstawiamy w spokojne miejsce (np. na szafę) i zapominamy o nim na kilka tygodni. Woda parując będzie zostawiać na nitce, ściankach i obrzeżach słoika piękne kryształy. Warto je wspólne obserwować i eksperymentować z rodzajami nitki, dodatkowymi barwnikami czy ilością wody.

Zdjęcie Nadmiar soli w diecie szkodzi zdrowiu, ale warto wykorzystać ją także poza kuchnią

Jak zrobić masę solną - sprawdzony przepis

Sól stanowi także podstawę znanej i lubianej w czasach PRL-u masy solnej. Taka łatwo utwardzalna mieszanka zastępowała wtedy modelinę, pozwalała łatwo wytwarzać fantazyjne kształty, które dzięki temperaturze piekarnika stawały się trwałe i niezniszczalne.

Jak przygotować masę solną? Nic prostszego - należy wymieszać dwie szklanki białej mąki pszennej, jedną szklankę soli i dodać kilka łyżeczek wody aby uzyskać zwarte, dające się łatwo modelować ciasto. Całość zagnieść tak, aby nie było zbyt twarde i nie lepiło się do palców.

Lepienie z masy solnej to doskonała zabawa dla całej rodziny, rozwijająca wyobraźnię i kształtująca zdolności manualne. Po skończonej zabawie figurki można zostawiać, aby stwardniały na powietrzu na co najmniej 48 godzin lub skrócić ten czas wstawiając je do nagrzanego do 70 stopni piekarnika i suszyć około godziny. Takie figurki z masy solnej można później ozdabiać za pomocą farbek lub pisaków. Są doskonałym pomysłem na prezent dla rodziny lub przyjaciół.

