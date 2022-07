Przewidywana wysoka waloryzacja emerytur podyktowana jest wciąż rosnącą inflacją, drożyzną i wyższymi kosztami życia. Ekonomiści tłumaczą, że nawet gdy inflacja spadnie, nie spowoduje to nagłego spadku cen, co najwyżej przestaną one rosnąc lub będą szły w górę w wolniejszym tempie. Oznacza to, że i tak rząd będzie musiał wynagrodzić tę sytuację emerytom.

Wysoka waloryzacja emerytur już w przyszłym roku. Ile wyniesie?

Wynagrodzenia w 2022 roku stale rosną i choć ich wzrost jest wolniejszy niż w kwietniu i maju to ten z czerwca jest wciąż bardzo wysoki. Jeśli dołożymy do tego szalejącą inflację, która wyniosła w czerwcu aż 15,5 proc., to wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur może być naprawdę rekordowa i według części ekspertów sięgnie 18,1 proc.

Według obliczeń, emeryci pobierający minimalne świadczenia będą mogli liczyć na podwyżkę w wysokości prawie 250 zł, a ci otrzymujący średnie świadczenie, ok. 450 zł.

Tak wysoka waloryzacja w przyszłym roku jest bardzo możliwa, a powiększone emerytury zostaną wypłacone po raz pierwszy w marcu 2023 roku. Finalnie o wysokości waloryzacji zadecyduje jednak rząd, który zakładał, że sięgnie ona 9,6 proc. Jak podaje "Fakt", te plany są już jednak nieaktualne, a patrząc na najnowsze prognozy Narodowego Banku Polskiego, można spodziewać się ok. 14,2 proc. podwyżek dla emerytów i rencistów. Część ekspertów przekonuje mimo to, że będą one wyższe.

