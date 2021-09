Prognozowane ocieplenie na początku września może spowodować wysyp grzybów, a słoneczne dni będą zachęcać do spacerów po lesie i grzybobrania. Należy jednak pamiętać o zasadach bezpiecznego zbierania grzybów: nie wkładamy do koszyków grzybów zarobaczonych ani nadgryzionych.

Nie próbujmy grzybów, żeby sprawdzić czy pieką w język lub są gorzkie - to klasyczna metoda naszych babć, która jednak może okazać się bardzo zgubna. Zbierajmy tylko grzyby rurkowe - to zmniejsza prawdopodobieństwo trafienia na grzyb trujący. Jeśli jesteśmy początkujący, zanieśmy grzyby do stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie możemy je bezpłatnie zbadać.

Przede wszystkim zanim wyjdziemy z koszem szukać prawdziwków i kurek, przekonajmy się, że jesteśmy pewni, które grzyby możemy zbierać bez obaw dla naszego zdrowia, a nawet życia. Niestety - niektóre grzyby trujące są bardzo podobne do jadalnych.

Muchomor sromotnikowy (zielonawy)

Zdjęcie Muchomor sromotnikowy to jeden z najbardziej toksycznych grzybów w Polsce / This image is Image Number 177883 at Mushroom Observer, a source for mycological images., CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Muchomor sromotnikowy łatwo pomylić z gąską zielonką, gołąbkiem zielonawym, a młode okazy również z pieczarką. Ma zielonkawy kapelusz, ciemniejszy po środku, blaszki za młodu pokryte są białą osłoną, później kremowo-zielonkawe. Trzon rośnie do 15 cm, ma bulwę otoczoną wysoką, białawą, odstającą pochwą. Ma spory, zwisający pierścień w białym lub żółtawym kolorze. Ponad pierścieniem ma gładki trzon, a pod pierścieniem - delikatne łuski, które mogą tworzyć zygzakowaty wzór jak u węża.

Rośnie od lipca do października, w okolicach dębów, buków i sosen.

Muchomor sromotnikowy to jestem z najbardziej toksycznych grzybów w polskich lasach, którego nie wolno zrywać. Zawiera on fallotoksyny i amatoksyny - uszkadzają one wątrobę oraz inne narządy; często przeszczep wątroby jest jedynym sposobem uratowania życia po zatruciu muchomorem sromotnikowym.

Objawy występują ok. 8-16 godzin od zjedzenia i są to zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty, biegunka i trudności w oddychaniu.

Muchomor plamisty

Zdjęcie Muchomor plamisty można pomylić z czubajką kanią / Autorstwa Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14955322 / Wikimedia

Muchomor plamisty bywa mylony głównie z czubajką kanią. Jest śmiertelnie trujący. Po jego spożyciu pojawiają się takie objawy jak: biegunka, wymioty, nudności, halucynacje i drgawki.

Ma brązowo-żółty lub brązowo-szary kapelusz, pokryty białymi łatkami i z prążkowanym brzegiem, posiada też białe blaszki. Muchomor plamisty ma biały trzon (ok. 6-15 cm wysokości) z bulwką u podstawy i pierścieniami. Ma biały, kruchy miąższ o słodkawym smaku i zapachu surowych ziemniaków.

Muchomor jadowity (cętkowany, panterowy)

Zdjęcie Muchomor jadowity można pomylić z pieczarką / Autorstwa Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34771302 / Wikimedia

Muchomor jadowity łatwo pomylić z pieczarką. U bardzo młodych pieczarek blaszki są białe, tak, jak w muchomorze jadowitym, u starszych różowe, a później czekoladowe. Jest śmiertelnie trujący - zawiera związki identyczne, jak w muchomorze sromotnikowym, mogą one doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby.

Kapelusz ma średnicę do 10 cm, jest białego koloru (z wiekiem żółknący). Posiada biało-kremowe blaszki, które z początku okrywa błoniasta osłona. Ma biały trzon o wysokości do 15 cm z pierścieniem. Nieprzyjemnie pachnie (woń przypomina chlor).

Strzępiak ceglasty

Zdjęcie Strzępiak ceglasty jest trujący i niebezpieczny dla grzybiarzy / Autorstwa Andreas Kunze - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14883671 / Wikimedia

Strzępiak ceglasty może być pomylony z gęśnicą wiosenną i pieczarką polną. Pieczarki można poznać dzięki blaszkom - mają one gęsto rozmieszczone blaszki od różowych po brązowo-czarne, natomiast gęśnicę wiosenną po zapachu, który jest mączny; gęśnica nie ma stożkowatego kapelusza ani nie zmienia barwy na czerwony po uszkodzeniu.

Strzępiak ceglasty jest śmiertelnie trujący. Zawiera duże ilości muskaryny - zatrucie nią może objawiać się nudnościami, wymiotami, biegunką, ślinieniem i łzawieniem oraz trudnościami z oddychaniem.

Ma słodki, przyjemny, owocowy zapach. Posiada biały kapelusz o średnicy ok. 3-7 cm, który zmienia kolor na ceglasty. Strzępiak ceglasty ma białe, a potem oliwkowo-czerwone blaszki, które czerwienieją po uszkodzeniu. Trzon ma ok. 6 cm, jest biały, ciemnieje do cynobrowego.

Lejkówka jadowita (odbielona)

Zdjęcie Lejkówka jadowita to grzyb silnie trujący / Autorstwa Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25259017 / Wikimedia

Można ją pomylić z twardzioszkiem przydrożnym, lejówka wyróżnia się jednak mięsistymi plamami na kapeluszu oraz gęstszymi blaszkami.

Ma płaski kapelusz (ok. 4 cm), walcowaty trzon oraz białe blaszki, młode egzemplarze są całe białe. Rośnie od sierpnia do listopada.

Jest trujący - pierwsze objawy widać już po 15-30 minutach od spożycia i są to: łzawienie, silne pocenie, zaburzenia widzenia, wymioty. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci.

Dzwonkówka trująca (wieruszka zatokowata)

Zdjęcie Dzwonkówka trująca wywołuje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, spożycie może doprowadzić nawet do śmierci / Autorstwa Entoloma_Sinuatum_1.JPG: Archenzoderivative work: Ak ccm (talk) - Entoloma_Sinuatum_1.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15359011 / Wikimedia

Dzwonkówka trująca może być pomylona z majówką wiosenną, lejkówką mglistą i sadówką posadką. Wyróżnia się od nich przede wszystkim charakterystycznym zapachem mąki, który wydziela miąższ.

Jest trująca - niewielka ilość może spowodować gwałtowne wymioty, osłabienie, zawroty i bóle głowy, większa dawka może doprowadzić nawet do zgonu.

Dzwonkówka ma duży kapelusz (nawet do 18 cm) w kolorze szarobrunatnym, ochry lub kości słoniowej. Trzon ma do 12 cm wysokości. Rośnie od maja do września, najczęściej w lasach liściastych pod bukami i dębami.

Hełmówka obrzeżona

Zdjęcie Hełmówka jadowita może być śmiertelnie trująca, ze względu na obecność amanityny

Hełmówka obrzeżona przypomina łuszczaka zmiennego. Jest on jednak od niej ciemniejszy i ma charakterystyczne łuski na powierzchni.

Hełmówka ma bladobeżowy, miodowy lub żółtobrunatny kolor. Kapelusz - najpierw wypukły, potem płaski - ma średnicę ok. 5 cm, trzon ma wysokość do 8 cm i posiada pierścień, pod którym są podłużne włókna bez łusek. Miąższ pachnie mąką. Porasta pnie drzew i rośnie na ściółce. Owocnikuje od sierpnia do końca jesieni.

Jest toksyczna, może być śmiertelnie trująca - zawiera amatoksynę, która występuje w niektórych muchomorach.

Maślanka wiązkowa (łysiczka trująca)

Zdjęcie Maślanka wiązkowa powoduje głównie zaburzenia trawienne / Autorstwa I, Jörg Hempel, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2572261 / Wikimedia

Maślanka wiązkowa może być pomylona z maślanką łagodną i opieńką miodową. Z maślanką łagodną różnią się kolorem - łagodna jest bardziej rdzawopomarańczowa, opieńkę można poznać po blaszkach (są one kremowo-beżowe) oraz łuskach na kapeluszu.

Maślanka wiązkowa jest trująca - powoduje mdłości, wymioty, biegunkę, wzdęcia i bóle brzucha ok. 2-3 godziny od zjedzenia.

Rośnie na pniach drzew od maja do grudnia. Ma gładki, półkulisty kapelusz o pomarańczowym lub siarkowożółtym kolorze z blaszkami o podobnej barwie oraz ceglastym środkiem.

Lisówka pomarańczowa

Zdjęcie Lisówka pomarańczowa bardzo przypomina pieprznik czyli kurkę / Autorstwa Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21685420 / Wikimedia

Jest bardzo podobna do pieprznika jadalnego (kurki). Jak odróżnić kurkę od lisówki? Lisówka ma pomarańczową barwę, kurka jest najczęściej koloru żółtego. Różnią się też trzonem - u kurki może mieć nawet 2,5 cm, u lisówki jest cienki i jaśniejszy od kapelusza. Warto też przyjrzeć się blaszkom - u kurki są listewki w postaci fałd, u lisówki blaszki są cienkie i wąskie. Rośnie jesienią, we wrześniu i październiku.

Lisówka jest niejadalna, zawiera arabitol. Spożycie jej może powodować zatrucie objawiające się mdłościami, wymiotami i biegunką.

Pieczarka karbolowa (żółtawa)

Zdjęcie Pieczarka karbolowa wydaje charakterystyczny nieprzyjemny zapach / Ten plik jest pochodną pracą: 2010-11-13 Agaricus xanthodermus Genev 120348.jpg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20911275 / Wikimedia

Pieczarkę karbowaną można pomylić z pieczarką białawą, bulwiastą i leśną. Można je odróżnić po zapachu miąższu - w przypadku pieczarki karbolowej zapach jest charakterystyczny, nieprzyjemny, przy gotowaniu karbolowy.

Jest trująca, powoduje silne zaburzenia trawienia, mdłości i wymioty.

Ma biały kapelusz o gładkiej powierzchni, najpierw kulisty, potem spłaszczony. Ma gęste blaszki, u młodych grzybów różowe, u starszych brązowo-czarne. Występuje od maja do października.

Zdjęcie W czasie grzybobrania należy zachować wszelkie środki ostrożności, a bez pewności niczego nie zrywać / 123RF/PICSEL

