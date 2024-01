Ile powinna wynosić temperatura w mieszkaniu?

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia optymalna temperatura w mieszkaniu i pomieszczeniach, w których przebywamy, powinna wynosić około 20 st. C. podczas dnia i około 18 st. C. nocą. Niestety wiele osób późną zimą i jesienią odkręca swoje grzejniki, zbytnio nagrzewając swoje mieszkania.

Pamiętajmy, że zimą powietrze jest bardzo suche, co może wpływać na kondycję śluzówki nosa i układ oddechowy. Innym zagrożeniem jest z kolei powietrze zbyt wilgotne. Zatem, co należy zrobić, by zimą optymalnie wietrzyć mieszkanie?

Zdjęcie Mieszkanie należy wietrzyć regularnie - rano i wieczorem / 123RF/PICSEL

Jak wietrzyć mieszkanie podczas mrozów?

Zacznijmy od tego, że pomieszczenie powinniśmy wietrzyć codziennie i regularnie. Najlepiej robić to rano, zaraz po przebudzeniu i wieczorem - przed pójściem spać. Ogromnym błędem jest pozostawienie zimą otwartego okna na cały dzień. Po powrocie do domu ponowne nagrzanie pomieszczenia do optymalnej temperatury zajmie bardzo dużo czasu, a pokłosiem tego będzie wyższy rachunek za energię.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wietrzenie mieszkania krótko, ale bardzo intensywnie. Co to w praktyce oznacza? Przed otwarciem okna zakręćmy grzejniki, a okno uchylmy na oścież i w ten sposób wietrzmy mieszkanie przez około pięć minut, w zależności o metrażu pomieszczenia.

Po zamknięciu okna należy delikatnie i stopniowo zwiększać moc ogrzewania, ale nie ma jego maksymalną wartość.

