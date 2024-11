Najpopularniejsi goście zamieszkujące nasze kąty to:

Czym zwabiamy pająki do domu?

W niektórych mieszkaniach pająków nie ma wcale, a w innych cała chmara. Zwłaszcza gdy temperatura na dworze spada, pająki poszukują przytulnego miejsca do przezimowania. Na jakich zasadach wybierają swoje jesienno-zimowe lokum? Okazuje się, że często powielany mit o tym, że pajęczaki podążają za światłem, a więc dobrze doświetlone domy są ich celem, ma się nijak do rzeczywistości. Prawda jest taka, że pająki szukają schronienia tam, gdzie jest pożywienie. "Zapraszamy" do siebie te żyjątka okruszkami, resztkami jedzenia, "aromatem" popsutej żywności oraz owadami. Jeśli w naszej kuchni lubią zalęgnąć się tzw. muszki owocówki, możemy być pewni, że pojawią się w niej pająki.