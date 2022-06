Czereśnie to jedne z najpopularniejszych owoców lata. Są bardzo zróżnicowane w smaku, wielkości oraz barwie - nic dziwnego, bo istnieje ich aż ponad tysiąc odmian! Te najpopularniejsze mają masę od 4 do 11 g i zbierane są od czerwca do końca lipca.

Katarzyna Bosacka alarmuje: W opakowaniu jest mniej chrupek! Czereśnie mają mnóstwo wartości odżywczych, ale niewiele kalorii. To bogate źródło witaminy A i C, potasu, β-karotenu, magnezu i witamin z grupy B. Warto pamiętać, że ciemniejsze czereśnie mają zdecydowanie więcej antyoksydantów i są zdrowsze.

Czereśnie wpływają korzystnie na układ krążenia i regulują ciśnienie krwi oraz zawartość cholesterolu w organizmie. Opóźniają proces starzenia, chronią przed nowotworami oraz artretyzmem i poprawiają stan skóry. To dlatego latem powinniśmy sięgać po niej jak najczęściej!

Najzdrowsze są oczywiście czereśnie pochodzące z ekologicznych lub domowych upraw - jedząc takie owoce możemy być pewni, ze są one wolne od pestycydów i środków owadobójczych, a co za tym idzie zdrowsze. Niestety, takie czereśnie mają lokatorów - w większości z nich znajdziemy robaki, a konkretnie larwy muchówki, które upodobały sobie te słodkie, soczyste owoce.

Larwy muchówki nie są groźne i po zjedzeniu takich owoców nic nam się nie stanie, ale nagryzione już przez robaki czereśnie szybciej się psują i gniją. Biorąc pod uwagę, że czereśnie są wyjątkowo nietrwałe, to te, w których buszuje muchówka mogą stracić swoją przydatność do spożycia w zaledwie jeden dzień.

Jak skutecznie pozbyć się robaków z czereśni? Wystarczy kilka minut!

Choć larwy muchówki nie są groźne, to mało kto czerpie przyjemność z jedzenia owoców z robakami. Na szczęście istnieje bardzo prosty trik, który pomoże nam pozbyć się ich z czereśni.

Larwy muchówki potrzebują do życia powietrza - wystarczy zatem go ich pozbawić! W tym celu należy zanurzyć czereśnie w misce z wodą lub w zlewie i odczekać kilkanaście minut. Robaki, którym odetniemy dostęp do powietrza, szybko opuszczą owoce.

Teraz wystarczy już tylko wylać wodę i raz jeszcze opłukać owoce.

