Po powrocie z plaży, zanim wrzucimy nasz ręcznik do bębna pralki, powinniśmy porządnie go wytrzepać, a następnie odplamić wszelkie zabrudzenia, które mogą być trudne do usunięcia.



Ręczniki plażowe powinny być prane oddzielnie. Unikajmy więc prania ręczników plażowych z innymi materiałami, zwłaszcza z ubraniami z suwakami, które mogą uszkodzić włókna.



Podczas prania ręczników plażowych pralka powinna być załadowana maksymalnie do połowy bębna. Pamiętajmy, że wybór odpowiedniego programu prania jest kluczowy dla zachowania dobrej jakości ręczników. Zalecane jest korzystanie z programu do bawełny, a także skorzystanie z opcji dodatkowego płukania.



Ręczniki plażowe nie muszą być prane po każdym użyciu, o ile są używane tylko do osuszania ciała. Pranie raz na kilka dni lub po kilku użyciach jest zazwyczaj wystarczające. Inaczej sprawa wygląda, jeśli nasz ręcznik kładziemy bezpośrednio na piasku czy trawie i używamy go do opalania. Takie ręczniki pierzmy po każdym użyciu.