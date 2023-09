To jak szybko psuje się wędlina zależeć może od jej jakości i rodzaju. Jednakże częstym powodem, który przyśpiesza psucie, jest nieprawidłowe jej przechowywanie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowe wędliny - przepis na pieczoną łopatkę Interia Kulinaria

Nigdy nie popełniaj tego błędu. Jak nie przechowywać wędliny?

Błędem, który często popełniamy, jest wkładanie do lodówki wędliny w foliowym opakowaniu, w którym zazwyczaj ją kupujemy. To właśnie folia, która odcina dostęp powietrza, a także zatrzymuje wilgoć, jest powodem szybszego psucia się wędliny, a także rozwoju w niej pleśni. Z tego powodu należy jak najszybciej się jej pozbyć i przełożyć wędlinę do innego opakowania.

Reklama

Co prawda niektóre sklepy pakują wędliny w papier, jednak to rozwiązanie jest nieco mniej popularne. Mimo tego taką wędlinę również warto przełożyć do pojemnika.

Zdjęcie Jak prawidłowo przechowywać wędlinę? / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

Zobacz również: Często popełniany błąd w przechowywaniu kawy. Robi się niesmaczna

Jak prawidłowo przechowywać wędliny?

Aby wędliny jak najdłużej zachowały swoją świeżość, muszą być przechowywane we właściwy sposób. Po przyniesieniu ich ze sklepu powinniśmy od razu umieścić je w lodówce, w temperaturze od 2 do 7 st. C., najlepiej na środkowej półce.

Zanim jednak to zrobimy, powinniśmy wyjąć wędlinę z woreczka, a następnie umieścić ją w odpowiednim pojemniku. Nada się do tego plastikowe pudełko z pokrywką. To jednak nie wszystko. Do prawidłowego przechowywania wędliny potrzebujemy jeszcze papier pergaminowy, którym wyłożymy pojemnik.

Jeśli kupiliśmy kilka rodzajów wędlin i nie chcemy zajmować lodówki licznymi pojemnikami, pamiętajmy, że możemy umieścić je wszystkie w jednym pudełku. Wtedy jednak należy oddzielić każdy rodzaj szynki pergaminem.

Takiego pojemnika nie należy szczelnie zamykać! Wystarczy nakryć go pokrywką, tak aby nie odciąć dopływu powietrza. Dzięki temu wędliny nie wyschną, a także nie staną się obślizgłe.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz również: Najlepsze miejsce do przechowywania jajek. Trik, który znają nieliczni

Jaką wędlinę możemy długo przechowywać?

Psucie się długo przechowywanej w lodówce szynki jest procesem nieuniknionym. Jeśli rzadko robimy zakupy i zależy nam na długiej trwałości produktów, wybierajmy rodzaje wędlin, które najdłużej zachowują świeżość. Są to wędliny naturalne, suszone, podsuszane i wędzone, takie jak sucha kiełbasa, kabanosy czy salami.

Jeśli chcemy długo przechowywać szynkę, lepszym rozwiązaniem jest zakupienie jej w jednym kawałku aniżeli w plastrach.

Zobacz również: Trzymasz pomidory w lodówce? Dzięki temu trikowi będą słodkie i aromatyczne