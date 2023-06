Pomidory - gdzie je przechowywać?

Porady Oto najsmaczniejsze odmiany pomidorów. Rozsmakujesz się w nich tego lata Pomidory to jedne z ulubionych warzyw Polaków. Nic więc dziwnego, że wielu uprawia je w przydomowych ogródkach. Są one owocami klimakterycznymi, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, by zrywać je lekko dojrzałe i rozstawiać na parapecie, by pod wpływem słońca zmieniły swój kolor.

Pomidory są podstawą wielu sałatek i stanowią idealny dodatek do różnych przekąsek. To zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim kupujemy ich znacznie więcej niż zazwyczaj. Wówczas wielu się zastanawia, w jaki sposób przechowywać pomidory, by zachowały swój smak oraz aromat i nie zepsuły się w krótkim czasie. Niektórzy stawiają na lodówkę, bo to właśnie tam dzięki niższej temperaturze zachowują świeżość. Uważa się jednak, że to negatywnie wpływa na ich smak. Inni z kolei przechowują pomidory daleko od lodówki, by cieszyć się aromatem tych warzyw. W tym przypadku trzeba je jednak zjeść jak najszybciej.

Reklama

Zdjęcie Pomidory to jedne z ulubionych warzyw Polaków / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Takie truskawki Katarzyna Bosacka omija szerokim łukiem. Skazę widać gołym okiem

Prosty trik na przechowywanie pomidorów

Wniosek jest więc prosty - wybór sposobu przechowywania pomidorów w większości przypadków jest podyktowanymi dwoma kwestiami - smakiem oraz świeżością. Okazuje się jednak, że można te dwie rzeczy połączyć ze sobą i cieszyć się zarówno smacznymi, jak i świeżymi pomidorami mimo przechowywania.

Zobacz także: Rozgnieć i dodaj wodę. Oprysk z aspiryny sprawi, że pomidor obrodzi jak nigdy

Tutaj z pomocą przychodzi prosty trik, o którym mało kto wie. Za utratą smaku pomidorów w lodówce w dużej mierze odpowiada wychłodzenie. By jednak tego uniknąć, wystarczy pomidory przed włożeniem do lodówki zanurzyć na kilka minut w ciepłej wodzie mającej nawet 40-50 st. C. Następnie należy je dokładnie wytrzeć i pozostawić na jakiś czas, by nabrały temperatury pokojowej. Po tym można śmiało włożyć je do lodówki bez obaw, że stracą smak i aromat.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbliża się otwarcie parku Zakrzówek. Ławki są zniszczone, a woda brudna INTERIA.PL