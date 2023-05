Jajka są doskonałym źródłem witaminy A, witaminy B2, witaminy B5, witaminy B12, kwasu foliowego, fosforu, żelaza, miedzi, manganu, selenu oraz oczywiście świetnej jakości białka.

Przez wiele lat specjaliści apelowali o rozsądek w spożywaniu jajek, gdyż byli przekonani, że mogą one negatywnie wpływać na poziom cholesterolu. Jednak najnowsze badanie wskazują, że cholesterol zawarty w jajkach nie wpływa negatywnie na nasz organizm.

W żółtku znajduje się jedynie 0,3 proc. cholesterolu i 10-20 proc. fosfolipidów, a te z kolei działają na nasz organizm zbawiennie, zapobiegając odkładaniu się cholesterolu w naczyniach. Specjaliści są zdania, że najwięcej witamin i minerałów zachowamy i przyswoimy, jedząc jajko z półpłynnym żółtkiem.

Reklama

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby jeść od jednego do dwóch jaj dziennie.

Zdjęcie Przechowywanie jajek w lodówce w taki sposób nie jest najlepszym pomysłem / 123RF/PICSEL

Najczęstsze błędy podczas przechowywania jajek

Odpowiednie przechowywanie jajek zdecydowanie zmniejsza ryzyko ich popsucia się - zwłaszcza mając na uwadze temperaturę. Jajka przechowywane w wysokiej temperaturze bardzo szybko przestaną nadawać się do spożycia, dlatego najlepszym miejscem na przechowywanie jajek jest lodówka.

I choć mogłoby się wydawać, że włożenie jajek do lodówki załatwia całą sprawę, to jednak okazuje się, że wciąż bardzo wiele osób źle przechowuje jajka w lodówce. W większości urządzeń chłodniczych - mowa rzecz jasna o lodówkach - znajduje się specjalnie wyprofilowana komora ze specyficznymi wgłębieniami. To półka na jajka, która została wykonana w taki sposób, by móc w niej bezpiecznie przechowywać jajka.

Czytaj także: Czego nie łączyć z jajkami? Lista produktów

Zdjęcie Zjedzenie jajka, które miało uszkodzoną skorupkę, to prosta droga do bardzo poważnego zatrucia pokarmowego / 123RF/PICSEL

Niestety producenci sprzętu AGD najczęściej półkę na jajka umieszczają w wewnętrznej stronie drzwiczek lodówki, co automatycznie dyskwalifikuje to miejsce do przechowywania jaj. Dlaczego tak się dzieje? Otóż jajka wyłożone na półce drzwiczek lodówki mogą szybko się popsuć z uwagi na zmieniającą się temperaturę, za każdym razem, gdy otwieramy naszą lodówkę.

Ponadto, w wielu lodówkach wyprofilowana półka na jajka znajduje się na wysokości zamrażalnika, a jego bardzo niska temperatura również może negatywnie oddziaływać na świeżość jaj. Innym zagrożeniem dla jajek jest umieszczenie ich w szufladzie bez żadnego pudełka, a to z kolei zwiększa ryzyko uszkodzenia skorupki. Taka sytuacja sprawia, że do jajka przedostają się bakterie, które mogą spowodować poważne problemy zdrowotne w momencie jego zjedzenia.

Jak przechowywać jajka w lodówce?

Najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie jajek w oryginalnym opakowaniu na jeden z półek znajdującej się na średniej wysokości lodówki. Dzięki temu unikniemy wahań temperatury podczas otwierania lodówki. Co więcej - trzymanie jajek w opakowaniu minimalizuje ryzyko uszkodzenia skorupki, a to również ma niebagatelny wpływ, jak długo jaja nadawać się będą do spożycia.

Zdjęcie Jajka powinniśmy przechowywać w lodówce w opakowaniu, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia skorupki / 123RF/PICSEL

Bezwzględnie należy przestrzegać daty przydatności do spożycia, która umieszczana jest przez producentów na opakowaniu. Jeśli nabyliśmy jaja bezpośrednio od właściciela kury, pamiętajmy, że powinniśmy je spożyć w ciągu 28 dni od momentu złożenia ich przez kurę.